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Сахалин будет продвигать "пакетные туры" для "среднестатистического" туриста
В Федеральном агентстве по туризму состоялось встреча-обсуждение по развитию внутреннего туризма и туров на Дальний Восток. В ней принял участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
По итогам мероприятия прошла пресс-конференция, в которой помимо представителей Сахалинской и Камчатской областей Антона Зайцева и Татьяны Девушкиной, приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и генеральный директор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура. На встрече с журналистами спикеры обсудили вопросы популяризации и продвижения перспективных внутрироссийских туристских направлений и маршрутов по Дальнему Востоку, а также ситуацию с формированием доступных пакетных туров на Камчатку, Сахалин и Курильские острова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Мы наблюдаем расширение географии пакетных туров, в последнее время их количество выросло на 20 процентов, - отметил Олег Сафонов. – В кратчайшие сроки к реализации задачи по созданию подобных туров на Дальний Восток подключился один из крупных и известных операторов – «TUI Россия». Это можно считать новым этапом развития внутреннего туризма, я уверен в ближайшее время путевки на Сахалин и Камчатку будут пользоваться большой популярностью, как среди россиян, так и среди иностранцев.
- Сахалин – единственный островной регион России, где немало мест, привлекательных для любой категории туристов, - сказал Антон Зайцев. - Наш горнолыжный комплекс «Горный воздух» составит конкуренцию любому отечественному зимнему курорту. Так же хочу отметить, что множество уникальных природных явлений, ради которых туристы едут за границу – есть у нас на Сахалине и Курилах. Совместно с туроператором TUI нам удалось сформировать порядка 13 пакетных предложений, и мы уверены, что это только начало нашего сотрудничества в направлении развития массового туризма.
Напомним, что в конце марта Сахалинская область и крупный мировой туроператор «TUI Россия» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма. В настоящий момент Генеральный директор TUI Тарас Демура подтвердил интерес оператора к формированию пакетных туров по нашему региону.
Пакетный тур — это готовый набор для отдыха. Он рассчитан на «среднестатистического» туриста, в цену включены перелет, проживание, питание (если оно есть в выбранном туристом варианте отдыха), трансфер, медицинская страховка.
В настоящее время объем туристических услуг, оказываемых в Сахалинской области, имеет стабильную динамику роста. В островном регионе работают 82 туристические компании, в числе которых 22 оператора. Наибольший интерес к Сахалину и Курильским островам проявляют гости из регионов Азиатско-Тихоокеанского региона и дальневосточники. В перспективе планируется создание туров с большим количеством экскурсионных программ, улучшением качества предлагаемых услуг вместе с местными принимающими компаниями.
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