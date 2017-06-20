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На Курилах начался массовый выход медведей к людям
В Курильском районе на острове Итуруп зафиксирован массовый выход медведей в населенные пункты. 26 июня около 23 часов хищник в поисках пропитания вышел к мусорным контейнерам возле Курильской центральной районной больницы. Испугавшиеся люди вызвали сотрудников полиции, которые были вынуждены отстрелить медведя. По словам охотоведов, ему было примерно 4,5 года, сообщает ИА Sakh.com.
— Это уже не первый случай за последние сутки, когда медведи выходят в город, — говорит соавтор ИА Sakh.com. — В ночь на понедельник зверь выходил к мусорке возле гостиницы "Итуруп", возле отделения почты и, возможно, судя по разбросанному возле контейнера мусору, был на улице 60 лет Октября.
Как рассказал корреспонденту ИА Sakh.com лесничий курильского лесничества Максим Мещеряков, время перед началом лососевой путины — самое опасное. Еще около месяца жителям Итурупа следует быть предельно осторожными.
— Сейчас зверь ест корешки, питается "зеленкой", но на ней он не нажирует. Основная нажировка для него — шишки кедрового стланика и лосось. Опасность для людей будет сохраняться до тех пор, пока нерестилища не будут заполнены, чтобы медведь мог легко поймать рыбу, — говорит Максим Мещеряков.
Зверь, по словам лесничего, в последние дни выходит в город "как по часам".
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— Выезжаем, смотрим, определяем вероятность опасности. Этот отстрел — первый в нынешнем сезоне. Могли бы и больше отстрелить, но пока отпугиваем. Зверь не виноват, что хочет есть, — рассказывает Максим Мещеряков.
Жителям Итурупа советуют проявлять повышенную внимательность. Если медведь возник в зоне видимости, нельзя смотреть ему в глаза, чтобы не провоцировать на атаку, и поворачиваться спиной. Специалисты советуют спокойно и медленно, смотря себе под ноги, отступать спиной вперед. Если же так получилось, что вы оказались близко к хищнику, лучше всего как можно громче визжать или свистеть в свисток: медведи не переносят высокого звука.
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