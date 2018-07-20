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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Августа, 16:39 |
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Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
Резидент Свободного порта Владивосток, компания ООО «ОГК Логистик», установила производственное достижение, перевезя более 1 миллиона тонн угля в морской порт Шахтерск с Солнцевского угольного месторождения – одного из крупнейших на Сахалине.
В настоящее время парк техники «ОГК Логистик» составляют тридцать большегрузных автомобилей КАМАЗ с прицепами общей грузоподъемностью 1200 тонн. Объем перевозки в среднем составляет около 240 тысяч тонн угля в месяц, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"Преодоление миллионной отметки важный шаг в становлении и развитии нашего молодого предприятия «ОГК Логистик», которое осуществляет производственную деятельность на Сахалине меньше года, а также свидетельство того, что коллектив успешно справляется с поставленными задачами. Хорошему старту «ОГК Логистик» во многом способствовало сотрудничество со стороны заказчика, а также меры государственной поддержки. Символично, что первый миллион тонн компания перевезла в преддверии Дня шахтера. По случаю профессионального праздника поздравляю коллектив Восточной горнорудной компании, а также работников угольно-добывающей промышленности, и желаю реализации самых смелых планов. Вместе мы сможем больше!" - прокомментировал Анатолий Пак, генеральный директор АО «ОГК Групп».
Напомним, копания «ОГК Логистик» запустила проект по транспортировке угля по соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в рамках режима свободного порта Владивосток. На сегодняшний день вложения в проект составляют около 250 млн рублей, создано более ста рабочих мест. Компания стала первой на территории Углегорского района Сахалинской области, получившей статус резидента СПВ.
«На территории свободного порта Владивосток наблюдается хорошая динамика по реализации проектов. Режим льготного хозяйствования, действующий сегодня на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства», – отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
В настоящее время резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 43,8 млрд рублей, создав 5452 рабочих места. Количество резидентов СПВ на сегодня достигло 855. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 495,7 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 51,1 тысячи рабочих мест.
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