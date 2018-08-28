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27 Сентября 2018, 19:31 | Регион сегодня |

Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год

У нового руководителя будет почти год, чтобы доказать, что он тот человек, который сможет эффективно работать на благо островной области

Об сегодня сообщил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов на пресс-конференции, прошедшей в рамках второй очной сессии медиашколы «Дальневосточный репортер».

По словам Григория Куранова, последние события показали, что Дальний Восток – передовой регион не только по социально-экономическим показателям, но и в политическом отношении. В четырех регионах к власти пришли новые руководители.

Президент России назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Владимир Путин так же примет решение, кто станет временно исполняющим обязанности губернатора островного региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

– Это произойдет на этой неделе или в начале следующей. Выборы состоятся через год, в единый день голосования – второе воскресенье сентября. У нового руководителя будет почти год, чтобы доказать, что он тот человек, который сможет эффективно работать на благо островной области, - рассказал заместитель полпреда.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил положительные изменения, которые произошли в Сахалинской области за последние три года.

– Я сам родился в Южно-Сахалинске, окончил здесь девять классов. Я приезжал на остров в 2015 году. Вечером пошел погулять по городу. Каким я помнил его в школьные годы, таким он и остался. А сегодня я не узнал его, – рассказал Александр Козлов. – Позитивные изменения коснулись всех сфер жизни в островном регионе. Принесли плоды инициативы в области сельского хозяйства, строительства арендного жилья. Все это нашло отражение в росте рождаемости в регионе.

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина обозначила векторы дальнейшего развития островного региона. В частности, стоят задачи ликвидировать вторую смену во всех школах, улучшить качество дорог и инженерную инфраструктуру объектов ЖКХ.

Дальневосточные журналисты задали десятки вопросов, касающихся социально-экономического развития федерального округа. Участников второй сессии медиашколы, в частности, интересовало строительство моста, связывающего Сахалин с материком, транспортная доступность регионов Дальнего Востока, новые паромы для переправы Ванино-Холмск.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалин  выборы  Козлов 


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