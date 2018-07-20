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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 04 Августа, 08:10 |
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На Сахалине идет тестирование портала с полным пакетом услуг для горнолыжников и сноубордистов
В преддверии зимнего сезона спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» на Сахалине тестирует новый сайт. Портал поможет гостям области сформировать тур в регион от начала до конца, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Как рассказала руководитель регионального агентства по туризму Наталья Осипова, новый сайт - это не просто информационно-справочный ресурс, это инструмент с полным комплексом услуг и системой онлайн-бронирования.
- В Сахалинской области ведется большая работа для развития туристической отрасли и популяризации горнолыжного отдыха. Новый ресурс призван помочь туристам как можно быстрее и проще оформить тур на остров. На портале можно будет выкупить ски-пасс, арендовать необходимое горнолыжное снаряжение, оплатить уроки инструктора, проживание и даже перелет. В общем полностью распланировать отдых, - подчеркнула Наталья Осипова.
Кроме того, добавила руководитель агентства по туризму, благодаря мобильным приложениям Google Play и App Store гости «Горного воздуха» смогут пополнять свой ски-пасс с телефона, находясь на любой точке горы, избегая необходимости стоять в очередь в кассах комплекса.
В настоящее время уже определено 10 точек офлайн-продаж ски-пассов. Это гостиницы «Санта», «Мегапалас», «Гагарин», «Турист», «Лада», «Земляничные холмы», «Пасифик плаза», «Юбилейная», «Ленина отель», хостел «Первый Сахалинский». Сейчас формируются пакетные предложения для гостей из крупных городов Дальнего Востока, сообщили "Дальневосточному капиталу в правительстве Сахалинской области.
- Напомню, что «Горный воздух» входит в территорию опережающего развития. Это первый на российском Дальнем Востоке курорт, предлагающий не только услуги комплекса, но и формирующий полноценные туры для гостей. В этом зимнем сезоне во всех городах дальневосточного региона появятся турагенты, готовые через данный ресурс предлагать пакеты услуг для активного отдыха в островном регионе. Сегодня курортом уже интересуются партнеры из Южной Кореи, Японии, Китая, Австралии, которые готовы отправлять туристов на Сахалин, - добавила Наталья Осипова.
Сейчас на сайте можно ознакомиться с тарифами на ски-пассы, с календарем зимних мероприятий, определиться с выбором дат посещения комплекса, забронировать гостиницы и туры с перелетом. Новый ресурс пока проходит проверку и тестирование, идет наполнение информационным контентом. В ближайшем будущем сайт будет переведен на четыре языка: английский, японский, китайский, корейский.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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