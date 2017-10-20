|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Октября, 15:59 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Курилы прибыла вторая японская бизнес-миссия
До 30 октября они кроме Кунашира посетят Шикотан и Итуруп, где планируют работать по пяти направлениям: рыболовство и марикультура, сельское хозяйство, туризм, энергетика и охрана окружающей среды, сообщает ИА Sakh.com.
В составе делегации прибыли сотрудники секретариата кабинета министров и Министерства иностранных дел Японии, генеральные директора и управляющие десяти ассоциаций рыбопромышленников префектуры Хоккайдо, руководители агентств, чиновники губернаторства Хоккайдо, курирующие рыболовство.
Четыре человека — чиновники Министерства сельского хозяйства, в том числе руководители корпораций по выращиванию тепличных овощей. Большая группа специалистов из Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Представители Министерства экономики, торговли и промышленности, департамента окружающей среды, корпораций по организации и развитию ветроэнергетики.
Членов японской бизнес-миссии, которую возглавляет специальный советник японского премьер-министра Эйити Хасэгава, в морском порту Южно-Курильска встречали председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, представители МИД России, исполняющий обязанности мэра Южно-Курильского округа Константин Бутаков.
Сразу же по прибытии на Кунашир гости из Страны восходящего солнца, разделившись на пять групп, разъехались по объектам.
- На Курилы прибыла вторая японская бизнес-миссия
- Впервые за 70 лет курильский остров Матуа готов принимать самолеты в любое время суток
- В Южно-Сахалинске начались подготовительные работы по строительству нового аэровокзала
- Сахалин впервые за 30 лет возобновил производство зерновых
- На Сахалине на птицефабрике "Островная" заселили новый птичник на 40 тысяч кур-несушек
- На Сахалине выбрали лучших товаропроизводителей
- На Сахалине планируют построить межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс
- Год экологии стал главным фокусом второго дня конференции "Нефть и газ Сахалина 2017"
- На Сахалине подвели итоги социально-экономического развития в январе-августе текущего года
- На Кунашир и Итуруп впервые прибыл чартерный авиарейс из Японии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.