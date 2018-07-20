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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 15:52 |
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Первое постоянное русское поселение будет воссоздано на Сахалине
Соответствующий вопрос обсуждался на рабочем совещании под председательством главы региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Местонахождение Муравьевского поста было определено еще в 80-е годы прошлого века – терраса на ул. Вокзальной г. Корсаков. Благодаря архивным данным удалось восстановить размеры (32 на 35 метров) и планировку объекта, представляющего собой деревянный форт, окруженный крепостной стеной с двумя 8-метровыми башнями по углам, казармой и жилыми домами. В составе поста, которым командовал майор Н.В. Буссе, находились более 70 солдат и батарея из 8 орудий.
Позднее на основе архивных данных архитектор Сергей Миченко сделал проектную документацию крепости.
Основным заказчиком работ выступит Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Перед строительством объекта на месте его расположения будут проведены археологические раскопки. Найденные предметы впоследствии могут стать экспонатами будущей музейной экспозиции воссозданного поста.
В случае успешной реализации проекта будет достигнуто сразу несколько целей, таких как сохранение в регионе одного из исторических памятников культуры, появление важного объекта с точки зрения патриотического воспитания молодежи, а также с точки зрения развития туризма. Место, где располагался Муравьевский пост, представляет особый интерес для туристов еще и потому, что оно исторически связано с другим этапом русского присутствия на Сахалине, созданием Корсаковского поста, поездкой на остров известного русского писателя А.П. Чехова. Кроме того, в непосредственной близости от участка, где была крепость, в разное время располагались японские объекты, например, консульство.
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