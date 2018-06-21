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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:42 |
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"Роснефть" в поисках покупателя сахалинского газа делает ставку на Индию
Такая информация появилась после встречи президента компании Игоря СЕЧИНА во время его недавнего визита в Индию с заместителем министра нефти и природного газа Индии Саурабхом ЧАНДРОЙ.
Как сообщает управление информационной политики ОАО «НК «Роснефть», шельфовые проекты компании стали одной из центральных тем обсуждения и на рабочей встрече Игоря Сечина с председателем совета директоров и главным управляющим директором компании ONGC Динеш Кумар САРРАФОМ. ONGC является партнером «Роснефти» в проекте «Сахалин-1», что, по мнению сторон, служит прочной основой для расширения совместной деятельности. В частности, компании рассмотрели возможность партнерства в рамках реализации проекта «Дальневосточный СПГ» и в области долгосрочных поставок нефти в Индию.
Предложения «Роснефти» в области трейдинга нефти были подняты также на переговорах Игоря Сечина с президентом Indian Oil Corporation Ltd. Шри Ранбиром Сингхом БУТОЛА. Игорь Сечин предложил оценить перспективы поставок нефти марки ВСТО в адрес Indian Oil. Кроме того, стороны уделили внимание вопросу партнерства в сфере бункеровки и авиационного топлива.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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