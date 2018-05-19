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Среда| 30 Мая, 01:28 |
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Сахалинский проект в сфере бальнеологии "Хонока" высоко оценил премьер-министр Японии
Синдзо Абэ назвал строящийся в Южно-Сахалинске комплекс «Хонока» примером успешного сотрудничества бизнеса двух стран. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Сегодня Япония, отметил глава сопредельного государства, стремится стать катализатором экономических преобразований в России. В различных регионах страны уже запущено более 130 совместных проектов. На Сахалине – это современный бальнеологический комплекс. Он строится в областном центре по японскому проекту, адаптированному к местным условиям. Это будет первый курорт в нашей стране, воссозданный по образцу здравниц Саппоро и Токио.
- В Южно-Сахалинск из Хоккайдо пришла одна из компаний, которая специализируется на SPA-процедурах. И она собирается передать сахалинцам знания о том, как можно получать радость от купания в горячих источниках. Уверен, у проекта хорошее будущее – японский бизнес не стал бы участвовать в нем без твердой уверенности, что все осуществимо, - сказал Синдзо Абэ.
Российско-японская компания «Хонока Сахалин» – резидент территории опережающего развития «Горный воздух» - намерена применить для своих клиентов лучшие стандарты обслуживания. Комплекс будет располагать всем необходимым для семейного отдыха. На площади 7400 квадратных метров разместятся бассейны, массажные салоны, зоны отдыха, японский сад, детские игровые комнаты и ресторан. Посетителям предложат различные косметологические процедуры, а также услуги SPA.
Ожидается, что «Хонока» будет построена уже к концу этого года и станет визитной карточкой всего Дальнего Востока.
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