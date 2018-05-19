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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:28 |
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Власти Сахалина и Хоккайдо объединят усилия в организации взаимных безвизовых поездок
Сейчас безвизовый режим действует лишь для японских граждан, которые прибывают на Сахалин морем. На острове, не оформляя специальных документов, иностранцы могут находиться до 3 суток. Сахалинские власти рассчитывают, что японская сторона предпримет аналогичные ответные шаги в отношении россиян. При этом жители обеих стран получат возможность в течение одной недели посещать и Сахалин и Японию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Введение безвизового режима между соседними регионами стало бы настоящим прорывом в развитии двусторонних отношений. Это помогло бы существенно увеличить туристический поток и вывести на новый уровень сотрудничество между деловыми кругами, что выгодно и Сахалину, и Японии. Наша совместная задача – приложить со своей стороны все усилия для скорейшего решения данного вопроса на межгосударственном уровне, - отметил в беседе с Харуми Такахаси Олег Кожемяко.
- Мы полностью поддерживаем вашу инициативу, думаю ее реализация принесет огромную пользу, - согласилась глава Хоккайдо.
В ходе беседы губернаторы затронули и тему совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах по таким направлениям, как марикультура, сельское хозяйство, энергетика, туризм и охрана окружающей среды. Достигнуты договоренности о проведении дополнительной встречи по этим вопросам в преддверии очередного раунда переговоров на высшем уровне между главами России и Японии предстоящей осенью.
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