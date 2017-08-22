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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалин активно диверсифицирует островную экономику
Объективно вести бизнес на отдаленной территории, где высоки логистические издержки, затратнее, чем на материке. Да и ограниченные рынки сбыта продукции тоже фактор, который нужно брать в расчет в первую очередь. Именно четкое позиционирование рынков, понимание своего стратегического места в региональной экономике определяют логику в принятии решений. Для Сахалина изначально было выбрано два направления, которые очевидно могли дать хороший экономический эффект для самой области и выгоды для бизнеса.
Это, прежде всего, сельское хозяйство. Жители области должны получать собственные свежие, а не привезенные за тысячи километров с материка продукты. И эту задачу решают проекты, которые обосновались в ТОР «Южная», имеющей аграрную специализацию.
И развитие туристическо-рекреационного потенциала. Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в советские времена был мощной приманкой на Сахалин туристов со всего Дальнего Востока. Сейчас стоит задача не просто возродить былую славу, а создать курорт международного значения с ориентацией на гостей в том числе и из стран АТР. Для этого есть объективные условия, нужно только вывести этот теперь комплексный проект на мировой уровень сервиса. В этом задача ТОР «Горный воздух».
На подходе утверждение в правительстве ТОР «Южные Курилы». И это особая тема.
Значимых результатов в областном правительстве ожидают и от режима свободного порта, который в прошлом году получили главные морские ворота островного региона - порт Корсаков.
Сельские мегапроекты
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области, в настоящее время в ТОР «Южная» реализуется три масштабных проекта. В разной стадии строительства животноводческого комплекса на 3900 голов дойного стада находятся две крупные молочно-товарные фермы в Анивском районе и городе Южно-Сахалинске. Это объекты резидента ТОР ООО «Грин Агро - Сахалин». Инвестор планирует, что после выхода на проектную мощность новые фермы будут поставлять на сахалинский рынок более 30 тыс. тонн молока, около 22 тыс. тонн кисломолочной продукции и 720 тонн говядины. Стоимость проекта оценивается в 11,134 млрд рублей.
Животноводческая ферма, рассчитанная на содержание 1900 голов высокопродуктивного скота, выросла в окрестностях села Троицкого менее чем за два года. Уже этой осенью ее начнут обживать постояльцы, из Дании сюда поступит первая партия скота - 720 голов. Подобная ферма должна появиться и в районе с. Березняки.
В региональном правительстве этот проект считают приоритетным и мерят его не просто объемом инвестиций, а той пользой, которую он принесет жителям области. Согласитесь, свежие натуральные молочные продукты для тех же детей - это ведь и забота власти, если она хочет растить здоровое поколение.
В рамках ТОР «Южная» получило развитие и мясное животноводство. Свинокомплекс в селе Таранай первую продукцию получил еще в 2015 году. Но предложенные льготы и преференции ТОР стали стимулом для инвесторов развивать проект. АО «Мерси Агро Сахалин», став летом прошлого года резидентом ТОР, активно наращивает объемы производства. В стадии завершения вторая очередь комплекса, после выхода на проектную мощность поголовье животных увеличится до 62 тысяч. Проект обошелся инвесторам в 2,3 млрд рублей.
- Буквально за год возведены 11 зданий для откорма и сооружения репродуктора общей площадью 28,4 тыс. кв. м. Это позволит выйти на ежегодное производство более 5 тыс. тонн мяса - примерно в пять раз больше наших первоначальных объемов, - рассказывает генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей ПАХОМОВ.
По его словам, первая продукция, полученная на второй очереди свинокомплекса, поступит на сахалинские прилавки уже в октябре этого года. Увеличение объемов производства позволит стабильно держать отпускную цену на уровне 250 рублей за килограмм мяса «фермерского разруба» и существенно расширить географию поставок свинины - не только на юг острова, но и в его центральную часть, северные районы, на Курильские острова.
Инвесторы позиционируют свой проект как комплексный, что должно увеличить его эффективность. Это открытие собственного перерабатывающего цеха. В дальнейшем при поддержке областной власти на острове планируют создать дальневосточный селекционно-генетический центр. У этой идеи несколько аргументов. Во-первых, свиное животноводство развивается на всем Дальнем Востоке, и многим хозяйствам, в том числе самому холдингу «Мерси Агро», работающему еще в Приморье, необходимо племенное поголовье, и завозить его из Центральной России накладно. Во-вторых, на Сахалине для этого есть особые условия. Этот тот случай, когда изолированность территории выступает большим плюсом, обеспечивая защиту животных от болезней, которые быстро распространяются на материке.
Кстати, побывавший в июле на Сахалине Юрий ТРУТНЕВ убедился, что проекты ТОР «Южная» сегодня на хорошей стадии реализации.
- То, что на Сахалине необходимо развивать сельское хозяйство и добиваться того, чтобы этот регион обеспечивал себя продуктами питания по доступным ценам, а еще лучше - поставлял бы излишки продукции в соседние страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - это абсолютно бесспорно, - прокомментировал он итоги поездки.
Стоит сказать и еще об одном проекте в ТОР «Южная». Он, может быть, не так громко звучит, и стоимость его оценивается в чуть более чем 1 млрд рублей, но значимость его для обеспечения качественного питания сахалинцев высока.
АО «Совхоз «Тепличный» приступило к строительству уже четвертой очереди тепличного комплекса, который в общей сложности займет 8 га закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей для рынка Сахалинской области. Теплицы оснащены самыми современными на сегодняшний день оборудованием и системами, что позволяет управлять климатом, получая хорошие урожаи. Как обещает инвестор, уже к следующему году общее производство достигнет 7200 тонн овощей защищенного грунта. Хорошая прибавка к столу сахалинцев. И тоже не с материка, а собственная.
Важно отметить, что аграрная отрасль развивается на островах не только в рамках ТОР, это комплексный проект областного правительства. Так, новую ферму сегодня строят в селе Раздольном Корсаковского района по образцу лучших сельхозпроизводств Беларуси. Этот международный аграрный проект не так давно получил высокие оценки от глав сразу двух государств - Владимира ПУТИНА и Александра ЛУКАШЕНКО. Сейчас на строительной площадке завершаются работы, ферма вступит в строй уже в этом году. И при выходе на проектную мощность она будет ежегодно давать Сахалину более 7 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса.
«Горный воздух» раздвинет горизонты
Реализация всех заявленных проектов резидентов ТОР «Горный воздух» в совокупности предполагает увеличение туристического потока до 1 млн туристов в год к 2025 году, такой прогноз озвучивает Минвостокразвития.
Согласитесь, планы амбициозные. Но если сохранить тенденцию, которая сложилась в туристической отрасли (в прошлом году число туристов, посетивших Сахалин и Курилы, увеличилось на 60%), сделать доступными огромное количество природных достопримечательностей, культурно-исторических объектов региона, то можно говорить о реальности подобных планов. И, конечно же, главный драйв туристической истории островного региона должна придать ТОР «Горный воздух», сердцем которой является спортивно-туристический комплекс «Горный воздух».
По существу, в прошлом году на Сахалине в рамках ТОР началось создание мощного туристического кластера, в котором помимо главного «якоря» - СТК «Горный воздух» - развитие должны получить так необходимая для островов транспортная инфраструктура (аэропорт, морской порт Корсаков и прочие), санаторий «Синегорские минеральные воды» с уникальными бальнеологическими ресурсами. В туристическую «эксплуатацию» должны быть вовлечены рекреационные возможности побережья близлежащих муниципальных образований, в частности прибрежная зона города Невельска и остров Монерон. А сам Южно-Сахалинск должен стать «столицей здоровья», наполненной новыми спортивными сооружениями, отличным сервисом для отдыхающих, притягательной не только для туристов с дальневосточных территорий, но и из АТР.
Сахалинцы утверждают, что их СТК «Горный воздух» - это уникальный горнолыжный курорт. Он ведь расположен прямо в черте города, в шаговой доступности от современных гостиниц, которыми Южно-Сахалинск может похвастать в отличие от других дальневосточных столиц. Все рядом: и аэропорт, и городские спортивные сооружения, и культурные объекты. А главное - местный климат. Зима на южном Сахалине просто рай для лыжников: многоснежная, достаточно теплая и продолжительная.
Уже сегодня здесь работают 23 км горнолыжных и сноуборд-трасс, подходы к которым обеспечивают современные канатные дороги протяженностью 6 км.
- К 2020 году длина трасс должна увеличиться почти в четыре раза, до 85 км, будет построено 9 канатных дорог, возведены современные гостиницы, группы шале для семейного отдыха, атмосферные рестораны, спа-центры. Объем бюджетных инвестиций составит 10 млрд рублей. Они пойдут на создание инфраструктуры СТК «Горный воздух» - трасс, подъемников, подъездных путей и так далее. Тем самым создаются условия для привлечения частных инвестиций, которые, по предварительной оценке, составят аналогичную с бюджетными сумму, - поясняют в министерстве спорта и молодежной политики.
- Региональное правительство, являющееся собственником СТК, чтобы обозначить твердые перспективы для потенциальных инвесторов и, соответственно, понимать окупаемость собственных вложений, заказало концепцию развития горнолыжного комплекса на долгосрочную перспективу до 2025 года, - рассказывает министр спорта и молодежной политики Сергей БУРЕНКОВ. - Этим занималась компания, которая планировала развитие курортов международного уровня, в том числе сочинского «Роза Хутор». Она предложила создать несколько площадок для инвесторов, которые получили статус резидентов ТОР. Благодаря этому четко проработанному плану инвесторы видят возникающие возможности, в том числе и для создания сопутствующих бизнесов, и могут гарантированно просчитывать возврат денег. Сегодня мы видим уже конкуренцию бизнеса в ТОР.
Непосредственно в зоне развития самого спортивно-туристического комплекса уже заявлены проекты по строительству водно-оздоровительного комплекса, японских бань, хостела с недорогими ценами на проживание для спортсменов и туристов. Формируются площадки для строительства гостиницы и сервисного центра на средней площадке горы Большевик, инвесторам предлагается площадка для строительства гостевого комплекса «Горная деревня», комплекса шале, ресторанов.
В самом Южно-Сахалинске уже начата реализация крупных проектов резидентов ТОР. Это строительство самого большого на Дальнем Востоке комплекса «Аква-сити» с бассейнами олимпийского и тренировочного формата, зоной для семейной акваактивности. Планируется, что уже в скором времени другой инвестор, в качестве резидента ТОР, завершит строительство спортивного центра «Восток» с ледовой ареной, спортивными залами, сертифицированными по международным стандартам.
Важно отметить, что ТОР «Горный воздух» - разрастающийся проект. Так, в октябре прошлого года было принято решение о дополнении его еще двумя участками. На этой земле АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» построит терминал для аэропорта Южно-Сахалинска. Инвестиции в проект ориентировочно составят 4,2 млрд рублей. Проект критически важный для островного региона, намеренного увеличивать турпоток, для чего необходимо расширить географию авиаперевозок и увеличить число авиарейсов.
Южные Курилы заглядываются на ТОР
Создание ТОР на Курильских островах обсуждается уже значительное время. И сейчас документы по ТОР «Южные Курилы» переданы в правительство, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время своего визита на Сахалин.
- Мы внесли в правительство РФ документы по утверждению новой территории опережающего развития - «Южные Курилы». Сейчас смотрим, кто будет инвестировать, есть ли еще инвесторы кроме ООО «Островной рыбокомбинат». Так как обычно мы заходим в ТОР с несколькими инвесторами, - сказал полпред.
На сегодняшний день в качестве основного инвестора для этой ТОР заявилась компания, которая, по существу, выступила спасателем для Шикотана и его жителей, взяв на себя восстановление рыбокомбината «Островной». В прошлом году он, оказавшись без сырья, остановил работу, что грозило серьезными социальными последствиями для острова.
Как сообщили в правительстве области, сегодня инвестор на базе рыбокомбината создает высокотехнологичное безотходное производство с оборотом до 1,5 млрд рублей в год. Оно будет выпускать продукцию высокой степени переработки, а также рыбий жир и муку из рыбы. Практической поддержкой инициативы со стороны государства может стать как раз создание ТОР.
Идет поиск компаний, которые в качестве резидентов ТОР «Южные Курилы» могли бы реализовать другие экономически эффективные проекты. Курильские острова - особая территория, к ним сегодня пристальное внимание и японских компаний. Может быть, именно новый экономический режим откроет двери для проектов совместного хозяйствования на островах.
Свободный порт: проекты уже обозначены
Первый успешный опыт действия режима свободного порта Владивосток был сразу же воспринят правительством Сахалинской области, которое предложило включить в постановление правительства РФ о придании этого статуса другим дальневосточным морским гаваням Корсаков. Это позволяет в перспективе решить сразу несколько задач по развитию территории с точки зрения улучшения как логистики для островного региона, так и рыбохозяйственного комплекса. Корсаков, являющийся сегодня основными морскими воротами Сахалина, должен стать и важнейшей составляющей в туристической инфраструктуре. Отсюда уходят пассажирские паромы в Японию, на Курильские острова. А учитывая планы развития межрегионального и международного туризма, здесь предстоит создать и современную инфраструктуру для пассажирских перевозок.
О планах работы резидентов говорят уже даже названия их компаний. «Южный терминал», «Корсаковский морской торговый порт», «Морская тальманская служба», «Корсаковский стивидорный сервис», «Порт», «Морские ворота Сахалина», «Восточная транспортно-экспедиторская компания», «Флагман», «Сахалинский трубный завод» получили статус резидента. Еще два проекта «Порт-Гарант» и «Совхоз «Корсаковский» уже получили одобрение Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).
Как сообщили в КРДВ, количество заявок на получение статуса резидента в свободном порту Корсаков уже перевалило за два десятка.
Общий объем инвестиций по этим проектам свободного порта Владивосток составит более 14 млрд рублей. В планах инвесторов создать в порту рыбный логистическо-перерабатывающий центр (рыбную биржу). Он должен стать важным элементом в реализации государственной программы обеспечения россиян доступной рыбой. Здесь планируется строительство холодильного комплекса с различными температурными режимами, что позволит организовать хранение различных партий рыбы и для различного назначения - экспорта, поставок в центр России, переработки на берегу.
И как уже сказано, Корсаков должен стать точкой притяжения туристов на Сахалин. Для этих целей здесь планируется строительство морского пассажирского терминала с пирсом для круизных судов.
Очевидно, что рядом с крупными проектами будут реализовываться и те, что обеспечат портовый сервис, буксировочные и бункерные услуги. Появляются новые перспективы для местных аграрных предприятий. Кормить экипажи и туристов, снабжать суда продовольствием - вполне востребованный бизнес. А режим свободного порта позволит новым предприятиям быстрее становиться на ноги.
Корсаковский городской округ, особо заинтересованный в том, чтобы на его территории прижилась энергия развития, старается оперативно реагировать на запросы инвесторов. Первый и главный - земля. Сегодня для проектов выделен земельный участок общей площадью 98,49 га в с. Дачном. Ведется работа по передаче в муниципальную собственность и включению в банк инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов земельных участков, находящихся в федеральной собственности и принадлежащих Министерству обороны.
Тем временем на рост экономической активности сегодня рассчитывают и в Углегорском районе, на который был распространен режим свободного порта. Речь идет о строительстве нового морского порта в Шахтерске.
Самым крупным на этой территории сегодня является проект «Восточной горнорудной компании», которая ведет разработку Солнцевского угольного разреза. Уровень добычи за последние четыре года вырос вчетверо и по итогам 2016-го достиг около 4 млн тонн. При этом запасы угля здесь оцениваются в 300 млн тонн.
Как говорят в правительстве области, сегодня потребности в угле благодаря этой компании на Сахалине полностью закрыты. Основная часть добытого «черного» золота идет на экспорт - в Японию, Китай, Южную Корею, Индию, на Тайвань.
В ближайшие годы здесь планируют построить угольный конвейер - уникальное для страны инженерное сооружение протяженностью 28 км. Уголь по большому транспортеру будет поступать в морскую гавань напрямую с Солнцевского месторождения. Следующим шагом должно стать строительство нового современного порта.
- Если говорить о данном проекте, то эти меры должны позволить реализовать его в более сжатые сроки - в течение 3-4 лет, - прокомментировал инициативу инвесторов побывавший в Углегорске Юрий Трутнев. - Новый порт необходим для того, чтобы продолжить освоение угольных месторождений в районе. Это позволит создать новые рабочие места, даст дополнительные налоги в бюджеты всех уровней. Это самое главное. Сахалин в целом и особенно местную глубинку надо развивать и приводить в порядок. Будем последовательно добиваться того, чтобы здесь создавались достойные условия для жизни и люди чувствовали себя комфортно.
Фото Сергея Красноухова.
Лариса ЛАРИНА.
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