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Суббота| 11 Августа, 01:32 |
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На Сахалине СПК "Горный воздух" пополнится двумя новыми подвесными канатными дорогами
Об этом губернатору Олегу Кожемяко доложил министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев.
По сведениям профильного регионального ведомства, в рамках реализации проекта территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух», центром которой стал одноименный спортивно-туристический комплекс на горе Большевик, в настоящее время проводится большой объем работ по созданию инфраструктуры горнолыжного курорта. Близится к завершению монтаж пассажирских подвесных канатных дорог. Протяженность дороги «Юг» - 1600 метров, «Север» – 900. На них будут использоваться современные четырехместные отцепляющиеся кресла с защитными экранами. Это позволит улучшить обслуживание гостей спортивно-туристического комплекса, которых с каждым годом становится все больше. Уже на следующей неделе начнется строительство входной группы «Горного воздуха» в районе стадиона «Спартак». До конца текущего года будет заключен контракт на возведение спортивно-туристического центра на вершине горы Большевик.
По словам Антона Зайцева, развитие «Горного воздуха» вступает в новую фазу, начинается расширение территории комплекса, освоение близлежащих гор.
- В этом году мы планируем подписать контракт на строительство двух подъемников и двух горнолыжных трасс на горе Красной, - сообщил он. - Финансирование стройки будет осуществляться на возвратной основе за счет средств «Корпорации развития Сахалинской области». В следующем сезоне островные горнолыжники и сноубордисты, а также гости из других регионов страны и из-за рубежа получат возможность опробовать новые трассы и канатные дороги на горе Красной.
Подготовлена и предпроектная документация по трем инвестиционным зонам, которые войдут в состав курорта, - «Динамо», «Еланька» и «Средняя зона горы Большевик». Здесь предполагается создать целый комплекс туристической инфраструктуры – горнолыжную деревню, гостиницу на 149 мест, шале, рестораны и магазины.
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