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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Южно-Сахалинске открылась XX конференция "Нефть и газ Сахалина"
Сегодня в ее работе приняла участие Вера Щербина, председатель регионального правительства, которая поприветствовала гостей от имени губернатора Олега Кожемяко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Сахалинской области.
В теме конференции – «преодолевая идеальный шторм» отражен смысл развития нефтегазовой отрасли в условиях новых экономических реалий. Это избыток нефти на мировом рынке и как следствие падение цен на нее, снижение экономической активности в нашей стране и объемов потребления энергоносителей, налоговые маневры российского правительства и технологические санкции США.
- За последние 20 лет нефтяная отрасль пережила не один кризис, который каждый раз кардинально менял энергетическую карту мира, и этот кризис пройдет, - дал прогноз один из выступающих на конференции Оливье Лазар, президент и председатель концерна Shell в России.
Но даже несмотря на такие неблагоприятные для отрасли условия, отметили на форуме, сахалинские шельфовые проекты демонстрируют высокие производственные показатели.
- По итогам прошлого года добыча нефти и конденсата на острове выросла более чем на 15 процентов и составила 16,7 миллиона тонн. Это один из лучших показателей в России. Газа из недр извлечено в объеме 28,4 миллиарда кубометров. В планах на 2016 год добыть уже 18,1 миллиона тонн нефти и около 29 миллиардов кубометров газа, - отметила Вера Щербина.
Получить такие объемы позволит эксплуатация уже действующих месторождений 3 шельфовых проектов, объединенных общим названием «Сахалин». Немало у них и перспективных направлений.
В рамках «Сахалина-1», к примеру, планируется приступить ко второй стадии освоения месторождения «Чайво». В развитии «Сахалина-2» к концу 2021 года рассчитывают построить третью очередь завода СПГ, увеличив его мощность на треть – до 15 миллионов тонн продукции в год. Будущее «Сахалина-3» - начало добычи на Южно-Киринском месторождении. Все эти проекты реализуются при непосредственном участии ведущих российских нефтегазовых компаний «Газпром» и «Роснефть».
Обе организации участвуют и в других важных начинаниях на территории области. С 2008 года власти совместно с ПАО «Газпром» занимаются газификацией региона.
На сегодняшний день уже обеспечены «голубым» топливом 26 населенных пунктов и более 66 тысяч человек. В областном центре переведена на газ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и пиковая ТЭЦ, что положительно отразилось на состоянии атмосферного воздуха. Построены и введены в эксплуатацию муниципальная газовая котельная в Ново-Александровске, а также модульные ТЭЦ в данном планировочном районе и в населенных пунктах Ныш, Санаторное и Хомутово.
При участии «Газпрома» в области переводят на «голубое» топливо и автотранспорт. Закуплены первые 40 маршрутных автобусов и 6 единиц коммунальной техники, работающие на газе. Таких машин будет больше, пообещала председатель областного правительства. Всего до 2020 года планируется закупить около 300 автомобилей, использующих газ. Это позволит снизить как выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, так и зависимость региона от поставок топлива с материка. Ко всему прочему, оно еще и дешевле бензина. Стоимость природного газа на Сахалине за один кубометр, который при использовании эквивалентен литру бензина, – 17 рублей.
Для заправок такой техники в ближайшие годы построят 4 газонаполнительные станции на юге острова. Первую из них – в Южно-Сахалинске сдадут уже в октябре 2016-го.
- Актуальным остается и вопрос организации на Сахалине переработки нефти и конденсата, строительства нефтеперерабатывающего завода на базе углеводородов месторождений Киринского лицензионного участка. Это позволит обеспечить область собственными нефтепродуктами и осуществлять их поставки в материковую часть России и на экспорт - в страны Азиастко-Тихоокеанского региона. Пользуясь случаем, предлагаю ПАО «Газпром», с учетом результатов проведенных геологоразведочных работ на Киринском участке, вернуться к рассмотрению данного вопроса, - сказала Вера Щербина.
Она также привела один из примеров помощи региону со стороны «Роснефти» - финансирование строительства самого большого на Дальнем Востоке кафедрального собора в районе площади Победы Южно-Сахалинска.
Значительна и налоговая отдача от компаний нефтегазового сектора в бюджет области. К примеру, в прошлом году, это около 200 миллиардов рублей. Однако из-за падения цен на энергоресурсы сумма поступлений в предстоящие годы будет сокращаться и в 2016 составит около 120 миллиардов, а в 2017 – менее 85 миллиардов рублей.
- Доля «нефтяных» доходов в общем объеме поступлений бюджета снижается. Еще недавно она превышала 80 процентов, а сегодня составляет – около 70. Это дополнительно мотивирует нас на принятие решений по диверсификации экономики, ускоренному развитию таких «традиционных» отраслей как рыбохозяйственный и лесопромышленный комплексы, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, сфера строительных материалов. Значимым направлением является и туризм. Его развитие станет мощным мультипликатором для роста деловой активности в смежных сферах – транспорте, гостиничном хозяйстве, торговле, общественном питании и других сервисных услугах. Все это входит в понятие новой экономической политики, реализация которой начата в Сахалинской области, - отметила Вера Щербина.
Она добавила, что для развития деловой активности в регионе приняты беспрецедентные меры поддержки предпринимателей, включая налоговые льготы, софинансирование процентных ставок по кредитам и компенсацию затрат на техническое перевооружение производств.
Первые результаты этой деятельности есть уже сегодня. Созданы две территории опережающего развития сельскохозяйственной и туристической направленности - «Южная» и «Горный воздух». Ведется строительство крупных животноводческих предприятий, объектов туриндустрии. «Корпорация развития Сахалинской области» в общей сложности одобрила проекты бизнеса на общую сумму 17,5 миллиардов рублей, предложения еще на 46 миллиардов рублей находятся на рассмотрении.
Также сегодня существует и значительный потенциал для диверсификации самой нефтегазовой отрасли, считают эксперты конференции. На острове есть возможности для строительства мини-заводов СПГ. Один из таких - мощностью 35,5 тысяч тонн СПГ в год уже возводится в районе ГРС «Дальнее». Создание другого мини-завода рассматривается на базе Анивских газовых месторождений. Продукция предприятий будет использоваться для автономной газификации населенных пунктов региона, недоступных для подачи трубопроводного газа, в том числе и тех, что расположены на Курильских островах.
По мнению специалистов, сегодня имеются и все предпосылки для развития газохимии на Сахалине. Такие намерения в частности есть у компании «Мицубиси Корпорэйшн», с которой областное правительство заключило соглашение на полях Второго Восточного экономического форума. Его предметом является изучение возможностей строительства в регионе завода по производству метанола из природного газа. Вера Щербина предложила обсудить вопрос ресурсного обеспечения предприятия в рамках конференции – для этого требуется провести переговоры представителям японской компании с руководством «Газпрома» и «Роснефти».
- Переработка углеводородов на Сахалине придаст новый импульс в развитии нефтегазовой и других отраслей экономики островного региона, - сказала председатель правительства.
В ходе посещения конференции Вера Щербина также осмотрела стенды ведущих нефтегазовых и сервисных компаний, которые работают на Сахалине. Здесь представлены макеты добывающих платформ и обеспечивающих их деятельность судов, фото и видеоматериалы, схемы реализации проектов, а также образцы уникального оборудования. Например, посетители могут попробовать себя в роли бурового мастера, сев в специальное кресло, оснащенное джойстиками и мониторами.
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