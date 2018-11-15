|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 29 Ноября, 10:03 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018
29.11 |Более 7 млн тонн угля отгрузила "Восточная горнорудная компания"
28.11 |Танкер с сжиженным природным газом компании-оператора "Сахалин-2" врезался в причал
28.11 |В Приморье ежедневно будет ходить поезд из Владивостока в Чугуевский район
28.11 |Жителям Приморья придется покупать новые телевизоры или приставку стандарта DVB-T2
28.11 |По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
14 Ноября 2018, 14:46Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
28 Ноября 2018, 17:30 | Регион сегодня |
Танкер с сжиженным природным газом компании-оператора "Сахалин-2" врезался в причал
Порт Пригородное на Сахалине для отгрузки СПГ временно закрыт
Танкер Grand Elena компании «Сахалин Энерджи» — оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — врезался в причал в сахалинском порту Пригородное, сообщает ТАСС.
По данным компании, танкер должен был доставить сжиженный природный газ, при столкновении с причалом судно получило пробоину. В настоящий момент компания выясняет причины происшествия, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба окружающей среде нет. Сейчас порт для отгрузки СПГ временно закрыт.
РБК направил запрос в «Сахалин Энерджи».
Танкер Grand Elena построили в 2007 году в Японии для поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Судно может перевозить до 145 тыс. куб. м СПГ, дедвейт — 71,2 тыс. т, длина — 288 м.
Танкер Grand Elena построили в 2007 году в Японии для поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Судно может перевозить до 145 тыс. куб. м СПГ, дедвейт — 71,2 тыс. т, длина — 288 м.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bfe02929a7947987a844d79?from=newsfeed
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bfe02929a7947987a844d79?from=newsfeed
Танкер Grand Elena построили в 2007 году в Японии для поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Судно может перевозить до 145 тыс. куб. м СПГ, дедвейт — 71,2 тыс. т, длина — 288 м.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bfe02929a7947987a844d79?from=newsfeed
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bfe02929a7947987a844d79?from=newsfeed
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги:
Loading...
Новости раздела
- Более 7 млн тонн угля отгрузила "Восточная горнорудная компания"
- Танкер с сжиженным природным газом компании-оператора "Сахалин-2" врезался в причал
- На Кунашире создается производство по глубокой переработке рыбы
- На Сахалине будут сами ремонтировать маломерные суда
- На Сахалине и Курилах в этом году добыли более 120 тысяч тонн тихоокеанских лососей
- На Сахалине семь новых домов курорта "Горный воздух" примут туристов в феврале
- Первый урожай огурцов и томатов собран в новом тепличном комплексе на юге Сахалина
- Останки погибших в 1945 году на Сахалине японских солдат отправят на родину
- Жители Сахалина массово берут кредиты
- На Сахалине и Курилах впервые заложено свыше миллиарда икринок лосося
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram