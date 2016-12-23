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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине открыли информационно-селекционный центр
Создание этого учреждения знаменует собой настоящий прорыв в развитии животноводства в островном регионе, отметила, выступая в ходе церемонии открытия центра, руководитель областного агентства ветеринарии и племенного животноводства Роза Кузьменко.
Долгое время в хозяйствах Сахалина практически не велась планомерная селекционная работа. В результате заметно снизилась продуктивность крупного рогатого скота, упали надои молока, выход телят. Между тем, увеличение объемов производства мяса и молока возможно только при условии дальнейшего увеличения маточного поголовья, совершенствования его породных и продуктивных качеств, снижения бесплодия, увеличения приплода. В связи с этим в прошлом году губернатор Олег Кожемяко поручил руководству агентства создать региональный информационно-селекционный центр.
В течение короткого времени было подобрано помещение, сделан ремонт, закуплено необходимое оборудование, сформирован коллектив из местных специалистов. И теперь в области появилась организация по племенному животноводству, которая осуществляет деятельность по научно-методическому, технологическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы и воспроизводству в животноводстве. Также в его составе создана лаборатория селекционного контроля качества молока, позволяющая подтверждать достоверность данных по молочной продуктивности и качественные показатели.
На Сахалине есть три хозяйства, которые стали племенными репродукторами. Их задача, в частности, - разводить высокопродуктивных животных для местных сельскохозяйственных предприятий. В информационной базе центра содержится детальная информация о каждой корове в стаде племенных репродукторов – происхождение, состояние здоровья, плодовитость и качество потомства, надои. Также в центре в специальных биохранилищах с жидким азотом находятся более 2000 доз семени от лучших быков-производителей. Их потомство гарантированно улучшает породу.
- Планомерная племенная работа и использование искусственного осеменения способны заметно поднять качество поголовья крупного рогатого скота, улучшить продуктивность животных, и, в конечном счете, обеспечить жителей Сахалинской области качественным и свежим молоком и мясом местного производства, - сказала Роза Кузьменко. – С этой же целью мы в 2016 году завезли в регион 1587 голов крупного рогатого скота мясного направления герефордской, абердин-ангусской, шаролезской и казахской белоголовой пород.
Региональный информационно-селекционный центр только что открылся. Но его специалисты уже в течение нескольких месяцев обслуживают хозяйства области, проводят работу по искусственному осеменению и воспроизводству крупного рогатого скота, координируют селекционно-племенные мероприятия. В итоге в завершающемся году в молочном животноводстве области выход телят увеличился на четыре процента, а в мясном – на 30 процентов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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