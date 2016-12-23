|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 29 Декабря, 05:35 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине строительство Корсаковского логистическо-перерабатывающего центра начнется уже весной
Информация о ходе реализации этого важного для островного региона инвестиционного проекта была озвучена на рабочем совещании под руководством губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.
Следует отметить, что в настоящее время значительная доля водных биологических ресурсов, добытых рыбаками Сахалина и Курильских островов, отправляется за границу сразу после предъявления таможне. Например, морского ежа сбывают в Японию по цене около 1,8 доллара США за килограмм. Между тем, цена его на внутреннем рынке Японии не падает ниже 4,5 доллара. Это приводит к тому, что островной регион получает гораздо меньше валютной выручки, чем мог бы. Создание рыбной биржи в Сахалинской области позволит проводить сделки по продаже водных биоресурсов на территории России, контролировать цены на них, оперировать ими в интересах нашей страны.
Базой для логистическо-перерабатывающего центра станет модернизированная инфраструктура Корсаковского порта. Предусматривается строительство целого ряда объектов. Среди них – холодильник на 3000 тонн с различными температурными режимами. Приемно-сортировочный комплекс общей площадью 4120 квадратных метров будет включать в себя помещения для проведения аукционов и залы для демонстрации продукции. Также в планах современный рыбоперерабатывающий цех, контейнерная площадка и, естественно, очистные сооружения. Проект привлек внимание инвесторов из Японии и Южной Кореи, которые готовы частично профинансировать строительство и оснащение с применением современных технологий. Стройка должна начаться первого марта.
В дальнейшем планируется расширение территории логистическо-перерабатывающего центра. Будет расширен перечень услуг, в него включат проведение погрузо-разгрузочных работ, швартовку судов. Передовая транспортная схема, устранение излишних административных барьеров в процессе оформления документов, современное оборудование и технологии переработки – все это позволит компаниям рыбной отрасли наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, ускорить ее доставку конечному потребителю.
За 10 лет работы логистическо-перерабатывающего центра в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит более 746 миллионов рублей. Будет создано около 200 новых рабочих мест, появится база для дальнейшего развития производства, повысится инвестиционная привлекательность не только порта Корсаков, но и всего островного региона.
- На Сахалине строительство Корсаковского логистическо-перерабатывающего центра начнется уже весной
- На Сахалине открыли информационно-селекционный центр
- На Сахалине открыли новый горнолыжный сезон
- На Сахалине открыли современный тепличный комплекс площадью 2 гектара
- На Сахалине стали больше ловить, добывать и строить
- Корпорация развития Сахалинской области вложит 10,3 млрд в строительство мега-фермы на острове
- Владимир Путин предложил ввести режим свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо
- Микрозавод по сжижению природного газа намерена построить японская корпорация JGC на Сахалине
- Сахалин и японские партнеры подготовили концепцию нового Мастер-плана по использованию природного газа
- Сахалин готов поделиться с Китаем продуктами питания
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.