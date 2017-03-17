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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Марта, 15:24 |
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На Сахалине продолжается череда крупных горнолыжных соревнований
Началась серия соревнования, которые надолго останутся в памяти участников и зрителей, 17 марта. В этот день на старт в Южно-Сахалинске в рамках континентального Кубка Азии – Far East Cup – вышли более 200 спортсменов. Они представляли Словению, Чехию, Германию, Италию, Финляндию, Австрию, Андорру, Японию, Республику Корею, Российскую Федерацию и другие страны. Среди участников были спортсмены, которые входят в десятку и пятерку лучших горнолыжников мира, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
За Far East Cup последовали соревнования в рамках чемпионата и первенства России. По их итогам будет сформирована сборная нашей страны, которой предстоит защищать честь нашей страны на зимних Олимпийских играх в 2018 году в Республике Корее. Поэтому участники состязаний старались показать наилучшие результаты. В этом им способствовала прекрасная погода на юге Сахалина и прекрасно подготовленные трассы «Горного воздуха».
- Отличные условия, отличный склон, - оценила Анастасия Попкова, заместитель главного тренера сборной России по горнолыжному спорту. – мы здесь находимся уже несколько дней, еще с Far East Cup. Склоны выдержали, остались все это время в идеальном состоянии. Подготовка трасс, организация состязаний - все это было на высшем уровне.
- К этому сезону мы ввели на «Горном воздухе» два новых подъемника, - сказал губернатор Олег Кожемяко, обращаясь к участникам чемпионата и первенства страны. – К следующему – добавим около 20 километров новых горнолыжных трасс, входную группу, гостиничную инфраструктуру, сеть точек общественного питания. Также в Южно-Сахалинске строится биатлонный комплекс, соответствующий всем требованиям. Что особенно важно, на юге Сахалина горы и климат – почти такие же, как в Корее. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы участники российской олимпийской сборной смогли здесь хорошо подготовиться к предстоящим стартам в Пхенчане, и достойно выступить.
Продолжится серия состязаний на «Горном воздухе» выступлениями юных горнолыжников в рамках Всероссийских соревнований «Утро Родины».
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