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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Марта, 15:59 |
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На Сахалине запускают новый цех по переработке молока мощностью 10 тонн в сутки
В крестьянском хозяйстве «Огоньки» практически все готово для запуска нового цеха по переработке молока мощностью 10 тонн в сутки. Современное технологическое оборудование для нового предприятия приобретено при финансовой поддержке правительства Сахалинской области.
Цех оснащен всеми необходимыми бытовыми и вспомогательными помещениями, системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, приточно-вытяжной вентиляцией, локальными очистными сооружениями. Здесь планируют выпускать молоко, сливки, кисломолочную продукцию от собственного дойного стада предприятия.
- Запуск нового цеха позволил нам создать шесть дополнительных рабочих мест. Приоритет в трудоустройстве будет отдан местным жителям. Контроль качества выпускаемой продукции будет проходить в собственной производственной лаборатории, для которой приобретен комплект необходимого оборудования, посуды и реактивов, - рассказала управляющая компании «Крестьянское хозяйство «Огоньки» Татьяна Волкова.
Решая вопросы импортозамещения, правительство России делает производство молока особым приоритетом, и Сахалинская область уверенно справляется с поставленной задачей. По итогам 2017 года в островном регионе добились лучшего результата по молочной продуктивности за последние 20 лет. Надои с одной коровы в среднем составили 5 876 килограммов молока, что почти на 600 килограммов больше, чем в 2016 году. В целом, если в 2016-ом году производство молока достигало 28,5 тысячи тонн, то к концу прошлого года эта цифра выросла до 30,8 тысячи тонн.
- Увеличения производства молока в регионе удалось добиться благодаря комплексу мер. Во-первых, улучшена кормовая база – в 2017 году было заготовлено более 157 тысяч тонн. Во-вторых, мы провели реконструкции животноводческих ферм. В дальнейшем рост производства молока будет связан с реализацией инвестиционных проектов акционерного общества «Совхоз Корсаковский» и компании «Грин Агро Сахалин», а также за счет заполнения производственных площадей на молочно-товарной ферме в крестьянском хозяйстве «Огоньки», - сообщил министр сельского хозяйства Михаил Кузьменко.
Уже к концу текущего года островные аграрии планируют получить рекордную цифру в 32 тысячи тонн молока.
- Положительные изменения в сельскохозяйственной отрасли, несомненно, отражаются и на объемах производства молочных продуктов. И это не остается без внимания сахалинцев. На прилавках появился большой выбор молочной продукции местных товаропроизводителей, при этом еще пару лет назад весомая часть молока с длительным сроком доставлялась к нам с материка. Нельзя не отметить и выросшее качество молока, производимого сельхозпредприятиями региона, - отметила заместитель министра торговли и продовольствия Сахалинской области Наталия Розанова.
Сахалинским сельхозтоваропроизводителям оказываются различные меры поддержки за счет средств областного бюджета. Они касаются всех направлений отрасли, в том числе и молочного животноводства. В 2018 году на развитие сельского хозяйства выделено более 1,7 млрд рублей. В программе развития сельского хозяйства предусмотрено субсидирование для стимулирования производства молока. Для сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств дотация зависит от надоев, также дотируется покупка комбикормов. Еще есть субсидии на покупку молочного оборудования, половина его стоимости возмещается из регионального бюджета.
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