Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 29 Марта, 15:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 71 р.
100 JPY 5400 р.
10 CNY 910 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
John Deere - на ваше поле
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2018

Регион сегодня
29.03 |
Определены еще два района Приморья для приема переселенцев
29.03 |
Первым рейсом с Камчатки на Чукотку полетели 11 пассажиров
29.03 |
Жители Сахалина и Курил задыхаются от гор мусора
29.03 |
На Сахалине запускают новый цех по переработке молока мощностью 10 тонн в сутки
29.03 |
В игорной зоне "Приморье" приступили к возведению 11-этажной гостиницы Naga Vladivostok
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:06
Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:04
Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом Я никогда не думал, что сюжет нашумевшего фильма "Левиафан", поставленного Андреем Звягинцевым, может повториться в реальной жизни. Казалось, что эта мрачная картина - больше аллегория, предупреждаюшая общество о том, куда можно зайти на пути вседозволенности и саморазрушения. Однако история с муниципальным торговым центром "Счастье" в Хабаровске развивается по похожему сценарию.
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:51
Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО Качественный рывок, который сделал российский лизинг за прошедший 2017 год (+48% к показателям 2016 года), прервал тенденцию стагнационных 2011 - 2012 гг., когда он смог вырасти только на 2-4%, и период падения - 2014-2015 гг. (на 13% и 20% соответственно).
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:33
Соблюсти баланс интересов Документарный аккредитив с дисконтированием - эффективный способ управления оборотным капиталом
статьи раздела
Рынки
21 Марта 2018, 14:23
Отказ от долевого строительства дальневосточниками воспринимается как недоразумение Назвать сегодня реальные масштабы нарушений обязательств застройщиков перед жителями Приморья - невозможно
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Марта 2018, 13:20 | Регион сегодня

На Сахалине запускают новый цех по переработке молока мощностью 10 тонн в сутки

Анивский район вышел на финальную стадию реализации крупного инвестиционного проекта

В крестьянском хозяйстве «Огоньки» практически все готово для запуска нового цеха по переработке молока мощностью 10 тонн в сутки. Современное технологическое оборудование для нового предприятия приобретено при финансовой поддержке правительства Сахалинской области.

Цех оснащен всеми необходимыми бытовыми и вспомогательными помещениями, системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, приточно-вытяжной вентиляцией, локальными очистными сооружениями. Здесь планируют выпускать молоко, сливки, кисломолочную продукцию от собственного дойного стада предприятия.

- Запуск нового цеха позволил нам создать шесть дополнительных рабочих мест. Приоритет в трудоустройстве будет отдан местным жителям. Контроль качества выпускаемой продукции будет проходить в собственной производственной лаборатории, для которой приобретен комплект необходимого оборудования, посуды и реактивов, - рассказала управляющая компании «Крестьянское хозяйство «Огоньки» Татьяна Волкова.

Решая вопросы импортозамещения, правительство России делает производство молока особым приоритетом, и Сахалинская область уверенно справляется с поставленной задачей. По итогам 2017 года в островном регионе добились лучшего результата по молочной продуктивности за последние 20 лет. Надои с одной коровы в среднем составили 5 876 килограммов молока, что почти на 600 килограммов больше, чем в 2016 году. В целом, если в 2016-ом году производство молока достигало 28,5 тысячи тонн, то к концу прошлого года эта цифра выросла до 30,8 тысячи тонн.

- Увеличения производства молока в регионе удалось добиться благодаря комплексу мер. Во-первых, улучшена кормовая база – в 2017 году было заготовлено более 157 тысяч тонн. Во-вторых, мы провели реконструкции животноводческих ферм. В дальнейшем рост производства молока будет связан с реализацией инвестиционных проектов акционерного общества «Совхоз Корсаковский» и компании «Грин Агро Сахалин», а также за счет заполнения производственных площадей на молочно-товарной ферме в крестьянском хозяйстве «Огоньки», - сообщил министр сельского хозяйства Михаил Кузьменко.

Уже к концу текущего года островные аграрии планируют получить рекордную цифру в 32 тысячи тонн молока.

- Положительные изменения в сельскохозяйственной отрасли, несомненно, отражаются и на объемах производства молочных продуктов. И это не остается без внимания сахалинцев. На прилавках появился большой выбор молочной продукции местных товаропроизводителей, при этом еще пару лет назад весомая часть молока с длительным сроком доставлялась к нам с материка. Нельзя не отметить и выросшее качество молока, производимого сельхозпредприятиями региона, - отметила заместитель министра торговли и продовольствия Сахалинской области Наталия Розанова.

Сахалинским сельхозтоваропроизводителям оказываются различные меры поддержки за счет средств областного бюджета. Они касаются всех направлений отрасли, в том числе и молочного животноводства. В 2018 году на развитие сельского хозяйства выделено более 1,7 млрд рублей. В программе развития сельского хозяйства предусмотрено субсидирование для стимулирования производства молока. Для сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств дотация зависит от надоев, также дотируется покупка комбикормов. Еще есть субсидии на покупку молочного оборудования, половина его стоимости возмещается из регионального бюджета.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: молоко  производство 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
22 Марта 2018, 13:45
Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Марта 2018, 14:19
"Берингия" пошла на Чукотку Праздник, посвященный открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году организаторы были вынуждены перенести на один день
статьи раздела
Вкус жизни
21 Марта 2018, 11:15
Приморье лидирует по пятизвездному статусу Только три гостиницы на Дальнем Востоке имеют "пять звезд"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Марта 2018, 10:58
Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка Клевое место: Дальний Восток глазами рыболова-романтика, или как правильно готовить "королевское блюдо"
статьи раздела
Компании
20 Марта 2018, 17:10
СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование Прошлогодний Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в начале сентября, до сих пор отзывается информационными поводами для редакционных командировок. Так в феврале 2018 года осуществилась, спланированная еще на форуме, поездка в столицу угольной промышленности России - Кузбасс.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика