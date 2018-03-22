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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Марта, 15:59 |
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Жители Сахалина и Курил задыхаются от гор мусора
Такой вывод, опираясь на мнения жителей, а также основываясь на собственных наблюдениях в ходе посещения районов Сахалина и Курил, сделал губернатор Олег Кожемяко.
В 2017 году Сахалинская область демонстрировала успехи в сфере защиты окружающей среды, выразил уверенность глава минприроды Александр Романов. Он сообщил, что в Год экологии в 13 районах велся мониторинг состояния воздуха. В Южно-Сахалинске на газомоторное топливо удалось перевести 13 автобусов. Благополучно завершилась операция по вывозу химических отходов с территории бывшего целлюлозно-бумажного завода в Углегорском районе. А популяция серых китов у берегов северо-восточного Сахалина начала расти.
- Практически все мероприятия, которые были запланированы, мы выполнили, - подчеркнул Романов.
Однако с такой, оптимистичной постановкой вопроса не согласился губернатор региона. В Сахалинской области по-прежнему не решена важнейшая проблема, связанная с утилизацией отходов. Бытовой мусор, а подчас и вредные для здоровья химические вещества и соединения продолжают складировать вблизи городов и сел. Это вызывает справедливые нарекания жителей. Большая часть свалок расположена на территориях, не предназначенных для использования под объекты размещения отходов, на землях населенных пунктов и лесного фонда, а также в водоохранных зонах. Ежегодно сюда поступает около 200 тысяч тонн мусора. Действующие полигоны сегодня близки к полному заполнению.
Еще один неутешительный факт - каждый год в муниципалитетах образуется около 500 стихийных свалок.
- Сахалинцы и курильчане уже задыхаются от гор мусора. А мы продолжаем строить все новые планы, принимать программы и рассказывать жителям про современные полигоны переработки мусора, которые появятся, но, неизвестно, когда. На деле же абсолютно ничего не сдвинулось с места в этих вопросах, - констатировал глава региона.
Отмечен и ряд других провалов в решении экологических проблем – к примеру, отсутствует глубокий анализ состояния окружающей среды в населенных пунктах Сахалина и Курил.
- В Южно-Сахалинске несколько улучшилась экологическая обстановка с переводом ТЭЦ-1 на газ. Но непонятно какова ситуация с вредными выбросами, скажем, в Корсакове, Невельске, Холмске, Долинске, Поронайске – городах, где работают крупные угольные котельные? Нет анализа, насколько это опасно для жителей. Какие конкретные меры и в какой период времени необходимо предпринять, чтобы исправить ситуацию? Как планируем решать проблему с утилизацией химических отходов с других целлюлозно-бумажных заводов? Далее - выявляем ежегодно по 500 несанкционированных свалок. А меня интересует – сколько штрафов было наложено на нарушителей, какое количество камер наблюдения установили, чтобы зафиксировать факты загрязнения окружающей среды? Или наша задача – лишь убирать мусор за теми, кто его вывозит? На все эти вопросы сегодня так и не прозвучало четкого ответа. А значит, можно сделать вывод о системных промахах в этом направлении. Считаю, что данная работа была проведена неудовлетворительно, - отметил Олег Кожемяко, подводя итоги деятельности областного министерства природы и курирующего ведомство заместителя председателя правительства Дмитрия Нестерова.
С учетом сказанного, он не исключил в дальнейшем возможности объединения минприроды с другим ведомством. Напомним, ранее решение проблем в сфере утилизации твердых бытовых отходов уже было передано другому министерству – жилищно-коммунального хозяйства. А у аграрных проектов по причине их неэффективного исполнения сменился куратор в правительстве.
В ближайшее время власти региона повторно рассмотрят проблемные вопросы, выработав конкретные меры по их устранению.
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