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29 Мая 2017, 17:44 | Регион сегодня

На северных Курилах растет социальное напряжение из-за транспортной проблемы

Жители Северо-Курильска стали заложниками ситуации и теперь зависят от прихотей новой компании

Областные власти решают проблему с морскими перевозками на северных Курилах. На имя губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко поступило коллективное обращение от жителей Северо-Курильска. Люди высказывают недовольство работой морского транспортного сообщения и просят разобраться в ситуации.

Как пояснили в администрации муниципального образования, многие годы пассажиропоток на северных Курилах регулировался отделом перевозок муниципального казенного учреждения «САТО и Б». Он и занимался организацией и координацией движения воздушного и морского сообщения в Северо-Курильске. Вел бесплатную предварительную запись пассажиров, билеты люди выкупали по факту выхода транспорта. При отмене рейса «Гипанисом» люди вылетали вертолетом и наоборот. Сотрудники отдела обзванивали пассажиров, в случае задержки рейсов давали соответствующую информацию.

Однако как говорится в обращении губернатору от жителей Северо-Курильска, ситуация изменилась в худшую сторону, когда под предлогом улучшения качества обслуживания пассажиров ООО «Сахморфлот» отказалось от услуг отдела казенного учреждения и заключило договор ООО «СК МАК». Теперь продажу билетов осуществляет данная компания. За каждый купленный билет взымается агентский сбор – 650 рублей.  Пропала координация движения воздушного и морского транспорта.

- Мы стали заложниками ситуации и зависим теперь от прихотей новой компании. «Гипанис» теперь постоянно нарушает расписание. Если не хватает пассажиров или мало груза, он не выходит в рейс под предлогом плохой погоды. Если бывший отдел перевозок работал весь день, то ООО «СК МАК» всего четыре часа. Люди выстраиваются в огромные очереди за билетами. Растет социальное напряжение. В прошлом году правительство области снизило тарифы на провоз грузов на «Гипанисе». Но и это условие сейчас не соблюдается. Новая компания устанавливает свои тарифы, в три дорога, - рассказывает один из подписавшихся житель Северо-Курильска Владимир.

Губернатор островного региона Олег Кожемяко поручил в кротчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства.

- Нами была организована встреча с руководством ООО «Сахморфлот». Доведены до сведения руководства компании жалобы Северокурильчан. Для устранения всех недоработок дана неделя. Если проблема с урегулированием пассажирских перевозок не будет решена в отведенный срок, поставим вопрос о возвращении записи на «Гипанис» в отдел перевозок, как было ранее. Все дополнительные агентские сборы с людей будут сняты. Так как цена на билеты фиксирована и установлена правительством Сахалинской области, а данные поборы увеличивают стоимость на 20%. Кроме того, сейчас прорабатывается возможность продажи билетов в электронном виде. Нужно отметить также, что данному перевозчику из областного бюджета компенсируется разница между существующим тарифом и фактическими затратами, так что какие-либо дополнительные поборы с людей недопустимы, - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Садовников.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Курилы  транспорт 


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