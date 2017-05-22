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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Мая, 09:27 |
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На Сахалине байкеры официально открыли летний сезон
Краткая служба и наступил самый зрелищный момент праздника. Сверкающая металлом под ярким солнцем, басовито рычащая мощными моторами колонна из примерно двухсот мотоциклов с соблюдением правил дорожного движения отправилась по трассе к месту празднования – на аэродром «Пушистый», что на окраине Корсакова. Встречные автомобили приветствовали байкеров гудками и взмахами рук. А на аэродроме мотоциклистов уже ждал горячий чай и гречневая каша с мясом, приготовленные в полевой кухне, а также несколько сотен зрителей.
- От всей души поздравляю с открытием сезона, - обратился к байкерам губернатор Олег Кожемяко. Он присоединился к участникам праздника за рулем своего мотоцикла. – В Сахалинской области становится все больше дорог с твердым покрытием. В прошлом их протяженность увеличилась на 69 километров. С каждым годом у нас становится все больше возможностей для путешествий по Сахалину на мотоцикле, для более близкого знакомства с нашим прекрасным островом. Желаю всем безопасных дорог и хороших воспоминаний от наступившего сезона!
Продолжилось мероприятие развлекательной программой с музыкой и конкурсами.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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