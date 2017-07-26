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29 Июля 2017, 12:18 | Регион сегодня

Международный фестиваль обжига керамики объединил Сахалин и Хоккайдо

В Невельске на юге Сахалина уже в восьмой раз разожгли гигантский костер особой конструкции. В его основание были заложены около 200 глиняных изделий – работ профессионалов и любителей из городов Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока.

Участие в красочном действе приняли губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, мэр района Владимир Пак и представители японской делегации.

 

 

Идея праздника принадлежит двум женщинам - члену Союза художников России Наталье Кирюхиной и известной японской керамистке Окаи Хитоко. В 2010 году они привезли на Сахалин из соседней страны традиционную технологию обжига керамики под открытым небом, которая сохранилась там еще с каменного века. За 8 лет мероприятие ремесленников в сахалинском городе оформилось в большой международный фестиваль.

Символично, что местом его проведения выбрана так называемая «новая земля». Это часть морского дна, которая поднялась из воды в результате землетрясения 2007 года и увеличила площадь города. В нынешнем году событие проходит с 28 по 30 июля. Его гостями стали не только дальневосточники, но и представители Японии. Участниками - более 60 художников-керамистов и любителей из Сахалинской области и Хабаровского края. В первый день для всех желающих состоялись мастер-классы в местной школе искусств.

- Было очень трудно, но интересно, - поделилась впечатлениями Елизавета Кулай, сотрудник анивской школы искусств. Под руководством преподавателя из Хабаровска Ирины Еремеевой она впервые сделала чашку на гончарном круге. – Со стороны техника кажется простой, но когда начинаешь самостоятельно работать, все оказывается значительно сложнее. В будущем хочу научиться этому ремеслу, и, возможно, даже преподавать его на Сахалине. 

Полученные глиняные работы профессионалы и любители заложили в основание кострища, представляющего собой песчаную ограду. Главные условия при обжиге таким способом - на разогретую керамику не должен попадать холодный  воздух и при этом ей необходимо «дышать». Поэтому сверху изделия укрыли соломой. После был построен огромный конусообразный костёр диаметром более 3 и высотой около 5 метров.

Кульминация праздника - его зажжение произошло уже в темное время суток. Главное действие сопровождалось театрализованным представлением и фейерверком, а также большим концертом с участием творческих коллективов.

- Всего за несколько лет эта церемония стала еще одной визитной карточкой Невельска, которая притягивает туристов, делает культурную жизнь района и области более интересной и разнообразной, - обратился к гостям и участникам праздника губернатор Олег Кожемяко. - Фестиваль является хорошим примером дружеских связей Сахалинской области и Японии, своеобразным мостом, связывающим наши острова. Это особенно важно сегодня, когда двусторонние отношения между нашими странами выходят на новый уровень.

В этот же вечер аналогичная церемония обжига керамики прошла и на соседнем с Сахалином японском острове Хоккайдо. Центром событий там стал город Вакканай – побратим Невельска на протяжении 45 лет. Управляла действом одна из основательниц сахалинского фестиваля керамистка Окаи Хитоко.

- Мы отмечаем этот праздник совместно с вами, - подчеркнул прибывший в сахалинский город Председатель Совета по развитию международных культурных связей города Вакканай Сигекацу Окай. - От всей души хочу пожелать нам взаимопонимания, чтобы наши населенные пункты всегда связывали самые теплые дружеские отношения.

- Фестиваль из года в год набирает обороты. Желающих научиться гончарному ремеслу – масса. Приходят мамы с детьми, бабушки с внуками, к нам приезжают люди из других районов, регионов и даже стран. Люди получают настоящее удовольствие от творчества, - отметил мэр Невельского района Владимир Пак.

- Сюда с семьей уже третий год приезжаем, нравится нам, да и родня здесь живет, - подтвердил слова градоначальника житель Владивостока Михаил Петеримов. - Отличный праздник, побольше бы таких в нашей стране.

Пламя большого костра освещало небо до глубокой ночи. Собравшиеся не спешили покидать праздник - на «новой земле» работали  торговые  ряды, летние кафе и детские аттракционы.

Процесс обжига керамики – длительный. Завершится он только через 3 дня. 30 июля готовые изделия извлекут из кострища и представят на выставке в Невельском историко-краеведческом музее. Авторам работ будут вручены сертификаты. А в течение всех выходных в портовом городе будут организованы круглые столы, творческие встречи с участием представителей культурного профессионального сообщества и мастер-классы по изготовлению керамических изделий.

- Очень красивый, творческий праздник. Нигде на Дальнем Востоке ничего подобного не проводится. Считаю, что такие мероприятия надо поддерживать, и мы будем это делать, - рассказал Игорь Янчук, член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Невельск  керамика  Сахалин  фестиваль  Кожемяко  Хоккайдо 


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