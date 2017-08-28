|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 29 Августа, 21:29 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине состоится первый гастрономический фестиваль "Вкус на высоте"
Попробовать сахалинские морские деликатесы (крабы, рыбу, устрицы, гребешок) гости фестиваля смогут по ценам в пять раз ниже ресторанных. Идея проекта принадлежит правительству Сахалинской области. Его цель - развитие на острове событийного туризма, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- «Вкус на высоте» - первый в своем роде гастрономический фестиваль международного уровня, проводимый на Дальнем Востоке России. Мы ожидаем большое количество гостей, в том числе из соседней Азии. Участниками фестиваля станут рестораторы и шеф-повара лучших ресторанов и кафе Сахалина, производители продуктов питания и напитков, творческие коллективы. Отдельным сюрпризом для гостей фестиваля станет «Завтрак на траве» с игристым вином и видом на Сусунайскую долину и «Барбекю-пати», - рассказала руководитель агентства по туризму островного региона Наталья Осипова.
Первый гастрономический фестиваль откроется 10 сентября. Желающие приобщиться к высокой сахалинской кухне смогут доехать до средней площадки «Горного воздуха» на автобусе, который будет ходить из центра города в течение всего дня. Кроме того, подъемники "Горного воздуха" в день фестиваля будут работать по сниженным ценам.
- На Сахалине состоится первый гастрономический фестиваль "Вкус на высоте"
- На Сахалине поставлена задача вернуть горбушу к островным берегам
- Сахалин активно диверсифицирует островную экономику
- На Курилах устранят цифровое неравенство
- На Шикотане будет создана территория опережающего развития "Курилы"
- Проект инвестора ТОР "Южная" представят во Владивостоке на ВЭФ-2017
- На Сахалине резидент ТОР "Южная" расширяет производство
- Первый на Дальнем Востоке завод готовой еды заработал на Сахалине
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Власти Сахалина предлагают ввести безвизовый режим на три дня для посещения Японии россиянами
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.