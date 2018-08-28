|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 29 Августа, 19:15 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
За счет средств федерального бюджета (2,7 млрд руб.) и ПАО «Ростелеком» (600 млн руб.) жители островов уже с 2019 года будут обеспечены качественной электросвязью и скоростным Интернетом. Трасса оптоволоконного кабеля уже проложена от Южно-Сахалинска через село Охотское, и дальше по дну Охотского моря до островов Итуруп и Кунашир. В настоящее время судно ведет прокладку линии до Шикотана. Общая протяженность линии связи – около 850 километров.
Представители ПАО «Ростелеком» отмечают, что после завершения всех работ по прокладке оптоволоконного кабеля изменится тарифная политика для жителей Курильских островов. Для пользователей Интернета она снизится и в большей степени приблизится к среднестатистическим безлимитным тарифам, действующим в настоящее время на острове Сахалин.
– Качественная связь на Курилах и приход туда высокоскоростного Интернета, безусловно, – важная и необходимая деталь в развитии наших островов, – отметил губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО. – Жители отдаленных территорий региона не должны чувствовать себя оторванными от жизни страны и области.
На фото: На Шикотане давно ждут качественную связь.
Автор фото - Марина Божко.
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
- С начала путины рыбаки Сахалина уже добыли больше 52 тыс. тонн лосося
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- На "Край света" прилетели члены жюри VIII Сахалинского международного кинофестиваля
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
- Новые суда для морского сообщения между Сахалином и Курилами построят в Санкт-Петербурге
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.