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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 23:32 |
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Стать резидентами свободного порта Корсаков и получить льготы смогут действующие компании
Важное решение, дающее дополнительные возможности для развития организаций со сложившейся историей, принято накануне в ходе заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Дальневосточном федеральном округе. В его работе принял участие губернатор Олег Кожемяко.
Напомним, режим свободного порта сейчас действует в 4 дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский городской округ Сахалинской области. Первыми резидентами свободного порта на острове намерены стать 4 компании, которые задействованы в проектах строительства причальной стенки и нового морского вокзала, создания рыбного логистическо-перерабатывающего центра, а также участвуют в возведении молочно-товарной фермы за пределами морской гавани.
Чуть более длительный отрезок времени понадобится для создания рыбного логистическо-перерабатывающего центра. На территории порта в частности предусматривается развитие смежных производств: судоремонта с судостроением, переработки и хранения рыбопродукции, тарного производства, оказания полного комплекса сервисных судовых услуг и услуг логистики.
Сейчас ведется работа по подготовке проектной документации для преобразований в границах морских ворот. А за их пределами - в районе села Раздольное на землях АО «Совхоз Корсаковский» уже строится крупная молочно-товарная ферма на 1000 голов крупного рогатого скота. Ожидается, что откроется производство в 2017 году.
Будущие компании-резиденты свободного порта Корсаков получат ряд льгот. В первые пять лет деятельности они освобождаются от налогов на прибыль и имущество. Соответствующий законопроект в первом чтении уже приняла Сахалинская областная Дума. Кроме того, власти Корсакова решили на этот же период обнулить и налог на землю. Также для инвесторов сокращено время контрольных проверок.
- Перед дальневосточными губернаторами поставлена задача о том, чтобы к 1 декабря в каждом свободном порту количество резидентов превышало 10. Кроме того, будем следить и за тем, чтобы «двери» в эти свободные порты были открыты для бизнесменов, и им оказывалась всяческая поддержка, - сказал по итогам совещания Юрий Трутнев.
- В ближайшее время мы создадим сайт, откроем круглосуточную горячую телефонную линию по всем вопросам, связанным с деятельностью свободного порта. Чтобы оперативно рассматривать заявки потенциальных резидентов, в том числе от субъектов малого и среднего бизнеса, - сообщил Олег Кожемяко.
Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО на заседании Совета также подвел итоги состоявшегося в начале сентября Второго Восточного экономического форума. Мероприятие собрало 3,5 тысячи участников из 56 стран. Было подписано 216 соглашений на общую сумму 1,85 триллиона рублей.
Дальневосточные регионы на форуме представили свои экспозиции. Посетив их, гости смогли получить представление о природных и экономических особенностях того или иного субъекта, сделать выводы о том, какую деятельность в них можно вести.
- Экспозиции были достойными. В этом смысле сделан шаг вперед по сравнению с первым форумом. Также регионами подписано большое количество соглашений. Теперь прошу губернаторов внимательно проследить за тем, чтобы они реализовывались на практике. Будем вам в этом помогать, - подвел итог совещанию Юрий Трутнев.
Он выразил слова благодарности губернаторам Сахалинской области, Чукотского автономного округа и Приморского края, - тех регионов, на долю которых пришлась наибольшая часть привлеченных на форуме инвестиций.
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