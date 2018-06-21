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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:36 |
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Нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке необходима особая государственная политика
Компания Shell серьезно подошла к вопросу выбора площадки для заявления новой политики и презентации темы. Итогом этой работы явилась сессия «Роль руководителя в формировании и поддержании культуры безопасности труда». Ключевым спикером сессии стал Всеволод Черепанов, член Правления, начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата и нефти, ПАО «Газпром», который, помимо вопросов безопасности в своей речи осветил значимость мероприятия для отрасли как платформы, которая на протяжении 20 лет дает возможность выводить ключевые для сектора вопросы на суд экспертов для нахождения эффективных решений. В рамках этой же сессии выступили Антон Гладченко (директор Дирекции по газу и энергетике «Газпром нефть»), Екатерина Фомина (доцент, заместитель заведующего кафедрой промышленной безопасности и охраны окружающей среды по учебной работе, РГУ нефти и газа им.Губкина), Стефани Лок (генеральный менеджер, HSE, Sakhalin Energy Investment Company Ltd), Андрей Соломахин, директор ООО «СМНМ – ВИКО, ИСК».
Сессия подрядчиков, анонсирующая последние инновации проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России представляла практические решения, реализуемые на шельфе и обеспечивающие развитие бизнеса в условиях устойчивого и быстрого роста газовой отрасли. Наиболее заметным ярким был доклад компании FLUOR – модераторов сессии «Раскрытие потенциала эффективности капиталовложений через инновационную и интегрированную реализацию проекта».
День был также богат аналитикой в области регуляторных и налоговых нововведений. Нефтегазовая отрасль является одной из бюджетообразующих для Якутии и Сахалинской области. Нефтегазовые запасы Сахалина являются одними из самых богатых в РФ, вместе с тем геологическое строение и природные особенности Сахалинского шельфа требуют модернизации методов поиска, разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. В связи с этим эксперты говорили о необходимости особой государственной политике по стимулированию развития нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке и Сахалине. В этом же формате рассматривались вопросы возможного противодействия западным санкциям.
Заключительным блоком второго дня конференции "Нефть и газ Сахалина" стали дискуссионные круглые столы по вопросам нефтегазовых проектов в дальневосточном регионе, которые были еще более сфокусированы на заявленные в рамках сессий темы: «Развитие морского транспорта и портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке РФ», «ПЭБ и природоохранные решения для нефтегазовых проектов на ДВР», «Перспективы развития проектов геологоразведки», «Сахалинский индустриальный парк». Каждый из аспектов имеет реальное практическое применение и направлен не просто на обеспечение региона собственными нефтепродуктами, но и на эффективную реализацию поставок в материковую часть России и на экспорт — в страны АТР.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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