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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Ноября, 02:37 |
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На Сахалине хотят создать свою авиакомпанию для местных рейсов
Такое предложение губернатора Олег Кожемяко поддержал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Глава островного региона принял участие в работе правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока. В повестку, в частности, был включен вопрос о расширении сети аэропортов и повышении доступности авиаперевозок.
- Транспортная доступность – это одна из основных проблем, с которой сталкиваются дальневосточники, - сказал, открывая заседание, Дмитрий Медведев. - Здесь ситуация тоже весьма непростая, особенно это касается двух позиций – строительства и модернизации аэропортов, а также пунктов пропуска через госграницу. Понятно, что регион очень большой, слабозаселённый, работа малой авиации имеет критическое значение. Состояние инфраструктуры большинства объектов вообще не отвечает современным требованиям, становится препятствием при реализации инвестиционных планов и развитии туристических направлений. Это не значит, что там ничего не сделано, есть и вполне позитивные примеры, связанные с развитием транспортных узлов, но их, к сожалению, меньше, чем мы вправе рассчитывать.
Важность затронутой темы подчеркнул и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Комментируя итоги заседания комиссии, полпред назвал создание широкой и надежной сети авиационного сообщения на Дальнем Востоке одной из самых сложных проблем. По его словам, из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, осталась лишь шестая часть. В результате у жителей Дальнего Востока зачастую нет возможности добраться до больницы, до роддома. Юрий Трутнев назвал такое положение дел прямой угрозой жизни людей. Он сказал, что около 70 процентов территории не обладает достаточной авиационной доступностью.
Для Сахалинской области – единственного в России островного региона - транспортная проблема является особенно актуальной. Решение предложил губернатор Олег Кожемяко. По его мнению, необходимо создать авиакомпанию, которая будет выполнять полеты между небольшими населенными пунктами. Для этого ее надо будет оснастить соответствующими самолетами. Базой для нового предприятия может стать существующая региональная авиакомпания «Аврора». Реализация такого решения позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить объем отчисляемых в бюджет налогов.
- Мы на региональном уровне также ведем работу по исполнению поручений и указаний Президента Владимира Путина по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока, - сказал Олег Кожемяко. – В частности, в настоящее время проходит процедура докапитализации региональной авиакомпании «Аврора» в целях приобретения самолетов для полетов на остров Шикотан, а также на Северные Курилы.
Дмитрий Медведев поддержал предложение сахалинского губернатора.
Также Правительство Российской Федерации примет ряд мер в интересах дальневосточников. В ближайшее время по предложению Юрия Трутнева в нормативные документы будут внесены изменения, которые позволят еще более понизить стоимость авиабилетов для жителей самого дальнего от столицы федерального округа.
- О таком решении неоднократно просили сахалинцы и курильчане, - сказал Олег Кожемяко. – Также федеральное министерство транспорта рассмотрит вопрос об увеличении количество льготных билетов для дальневосточников на летний период. Сделать это можно за счет некоторого сокращения количества аналогичных билетов на осень, когда в связи с прекращением сезона массовых отпусков уменьшается и спрос.
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