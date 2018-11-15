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29 Ноября 2018, 09:00 | Регион сегодня |

Более 7 млн тонн угля отгрузила "Восточная горнорудная компания"

Достигнутый показатель составил порядка 90% годового плана по отгрузке угля

Всего по итогам 2018 года ООО «Восточная горнорудная компания» планирует реализовать более 8 млн.тонн продукции. Тем самым предприятиями компании – «Солнцевским угольным разрезом» и «Угольным морским портом Шахтерск», будут установлены новые исторические рекорды по добыче и отгрузке угля в Сахалинской области.

«Восточная горнорудная компания» является крупнейшим экспортером бурого угля в России. Увеличить добычу и отгрузку угля за последние 6 лет почти в 7 раз позволило системное и крупномасштабное вложение средств в развитие угольного разреза, модернизацию портовой инфраструктуры, расширение собственного рейдового флота. Инвестиционная программа «Восточной горнорудной компании» рассчитана на срок до 2022 года. Она подразумевает комплексное развитие производственных мощностей, нацеленное на увеличение годовых показателей добычи и отгрузки до 20 млн тонн.

В 2018 году компания направила на развитие предприятий около 2 млрд.рублей. Это позволило, в том числе, усилить дополнительными самосвалами и  экскаваторами и без того самый мощный на Сахалине парк карьерной техники, внедрить систему диспетчеризации на производстве,  совместно с АО «СЖС Восток Лимитед» (SGS) запустить первую на Сахалине углехимическую испытательную лабораторию. Оборудование морского терминала  пополнилось двумя судопогрузочными машинами. Построено 2,1 км конвейерной сети для доставки угля от складских площадок к причалам. Введено в работу модернизированное судно-перегружатель «Емсо-1» мощностью 2,5 тыс. тонн в час. Благодаря ему компания получила возможность экспортировать уголь судами типа «Panamax», обладающими большей вместимостью.

В настоящее время на предприятиях «ВГК» трудятся около 1600 человек.  В этом году  численность дополнительно трудоустроенных специалистов составила более 200 человек. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

 

Теги: Восточная горнорудная компания 


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