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Четверг| 29 Ноября, 20:16 |
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Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
На аграрном производстве будет содержаться 1 тысяча голов основного стада. Первые 200 нетелей голштинской породы прибыли из Европы на сахалинскую ферму на прошлой неделе. А 27 ноября на остров грузовым самолетом доставили вторую партию из 200 голов. Животных отобрали в племенных хозяйствах Венгрии и Голландии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Как рассказал директор АО «Совхоз Корсаковский» Сергей Шаманаев, выбор пал на эту высокопродуктивную породу, так как голштинки быстро справляются с акклиматизацией и дают качественное молоко, богатое белками и жирами.
Сегодня коровы проходят карантин в специально подготовленном животноводческом помещении. Буренки на различном сроке стельности – до пяти месяцев. Уже в первом полугодии нового года в Раздольном родятся телята. Полностью укомплектовать молочно-товарную ферму поголовьем планируется до лета 2019 года.
– Животные нормально переносят акклиматизацию и чувствуют себя хорошо. На ферме они проходят необходимые профилактические ветеринарные мероприятия. Но самое главное – это качественный корм, вода, вакцинации. Думаю, голштинки дадут хорошее потомство, и молоко тоже будет отличное, – отметила старший госинспектор сахалинского ветеринарного отдела Россельхознадзора Нина Калашникова.
Напомним, строительство молочно-товарной фермы началось в 2016 году и разделилось на два этапа. Площадь зданий и вспомогательных сооружений составила свыше 25 тысяч квадратных метров.
На первом этапе было возведено восемь сенажно-силосных траншей вместимостью 2 тысячи тонн каждая. По мнению специалистов, использование такой технологии хранения силоса и сенажа дает важное преимущество. Есть возможность при минимуме отходов получать качественные корма, которые обеспечивают высокие надои.
На втором этапе завершилось строительство зданий и сооружений основного производства и переработки навоза, а также инженерной и транспортной инфраструктуры. Ферма имеет собственные дизельную установку, котельную и станцию водоподготовки.
– Молочно-товарная ферма – это совместный аграрный проект России и Республики Беларусь. Животноводческий комплекс в Раздольном возводился с нуля, и при реализации проекта пригодился лучший белорусский опыт. На ферме используются технологии беспривязного содержания животных и автоматизированного доения, – рассказал министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. – Развитие мясомолочного производства преследует основную задачу – обеспечить продовольственную безопасность островного региона. Когда животноводческий комплекс в Раздольном выйдет на полную мощность, на прилавках сахалинских торговых точек станет больше качественного и доступного по цене молока и мяса местного производства.
Кстати, на сегодняшний день экономику аграрной отрасли островного региона формируют 31 сельхозпредприятие и 648 фермерских хозяйств. Более 26 тысяч сахалинских семей занимается садоводством и огородничеством.
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