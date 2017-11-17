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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Более 340 соотечественников переехали на Сахалин и Курилы в 2017 году
Статистические данные озвучили на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при губернаторе области. Собравшиеся обсудили итоги реализации программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников в 2017 году.
Основная часть переселенцев прибыла на Сахалин из Украины. Большинство – люди трудоспособного возраста, имеющие высшее образование и опыт работы, свободно владеющие русским языком. Квалифицированные инженеры, специалисты в сферах строительства, транспорта, связи, добычи полезных ископаемых, финансов, права, бухгалтерии, а также врачи, учителя и воспитатели, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Практически все переселенцы – более 90 процентов - уже устроились на работу, разъехавшись по районам области. Это значит, что основные показатели эффективности реализации программы достигнуты.
Напомним, власти региона с 2011 года оказывают содействие соотечественникам, которые решили переселиться на Сахалин. За это время в область приехали более двух тысяч квалифицированных специалистов, что положительно отразилось на ее социально-экономическом развитии.
Программа переселения соотечественников – неотъемлемая часть недавно принятой Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.
- Как отметил Президент Владимир Путин, Стратегия – это принципиально важный, ключевой для нашей многонациональной страны документ, основные приоритеты которого - сохранение этнокультурного многообразия народов России, упрочение гражданского самосознания и духовной общности нашей нации. Это магистральные направления деятельности для всех уровней власти. В регионах и муниципалитетах работа по ним более концентрирована, насыщена, наполнена конкретным содержанием, - отметил проводивший мероприятие исполняющий обязанности первого заместителя губернатора – руководитель аппарата Антон Волошко.
- Более 340 соотечественников переехали на Сахалин и Курилы в 2017 году
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