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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Января, 19:36 |
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Сахалинская область готовит план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах
Детали плана обсуждались в ходе рабочей встречи губернатора Олега КОЖЕМЯКО, члена Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА и заместителя министра иностранных дел РФ Игоря МОРГУЛОВА. Она прошла в рамках исполнения решений, выработанных по итогам визита президента России Владимира ПУТИНА в Японию.
Напомним, его результатом стала целая серия двусторонних договоренностей, которые отвечают интересам обеих стран и направлены на углубление межгосударственного диалога. К примеру, между Россией и Японией с этого года будет упрощен визовый режим. А сейчас обсуждаются возможности свободного приграничного перемещения между соседствующими регионами - Сахалином и Хоккайдо. По мнению Олега Кожемяко, это нововведение в самой ближайшей перспективе способно обеспечить ощутимый рост взаимных туристических потоков и вывести на новый уровень сотрудничество между деловыми кругами.
Представляющие страны бизнес-структуры уже демонстрируют готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений. В ходе визита главы российского государства в Японию Сахалин подписал с иностранными партнерами целый ряд договоренностей.
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