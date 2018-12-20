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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Января, 20:09 |
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"Газпром" планирует построить на Сахалине комплекс по производству СПГ
Об этом в ходе недавней встречи договорились глава региона Валерий Лимаренко и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Обсуждалась совместная работа по автономной газификации населенных пунктов на Курильских островах и объектов, удаленных от газопроводных систем на Сахалине, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Правительства Сахалинской области.
На первом этапе планируется создание комплекса по сжижению природного газа (СПГ) в Поронайском районе. Мощность будущего предприятия составит до 100 тысяч тонн продукции в год. Завод позволит обеспечить сниженным природным газом электро- и теплогенерирующее оборудование на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп. Доставка СПГ будет осуществляться морским транспортом.
– Поронайск сегодня рассматривается как наиболее оптимальное место для строительства завода с точки зрения логистической составляющей, – отметил по итогам встречи временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Географическое расположение порта в центре острова позволяет осуществлять круглогодичную перевалку грузов, например, для Курильских островов. Кроме того, объект будет расположен неподалеку от железнодорожной ветки и автодорог. Это необходимо для отгрузки СПГ-топлива в отдаленные районы Сахалина.
Планируется, что до конца 2019 года будет актуализирована генеральная схема газоснабжения и газификации Сахалинской области. А уже в феврале начнется разработка документов, определяющих источники и объемы финансирования, оптимальные технологические и транспортно-логистические решения для перевода ряда населенных пунктов на автономное газоснабжение.
В ближайшие месяцы органам исполнительной власти и муниципалитетам области предстоит собрать данные, которые лягут в основу корректировок генеральной схемы. В частности, будет актуализирована информация о предприятиях и учреждениях, а также о численности жителей в районах.
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