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Байкеры открыли мотосезон на Сахалине
Именно здесь и состоялось традиционное официальное открытие байкерского сезона. Программа мероприятия включала в себя различные конкурсы, полезные призы для победителей, а также состязания между двумя объединениями автомобилистов - «Hummer club Sakhalin» и «FJ club», сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Сахалинской области.
Со словами приветствия к участникам праздника обратился губернатор Олег Кожемяко. На аэродром «Пушистый» он прибыл в общей колонне байкеров за рулем своего мотоцикла.
- Прежде байкер представлялся бунтарем и анархистом, - сказал глава региона. – Но прошло время, и мы видим большие перемены. Сегодняшний российский байкер искренне преклоняется перед подвигом наших отцов и дедов, которые освободили мир от фашизма. Он питает глубокое уважение к духовным и культурным ценностям нашей страны, и готов стать на их защиту. Поэтому правительство Сахалинской области всегда поддерживает патриотические начинания байкерского мотосообщества.
Олег Кожемяко пожелал участникам праздника радости, драйва, а также дорог без аварий и уважения ко всем участникам движения.
- Нам впервые удалось собрать представителей всех мотосообществ Сахалина, - сказал один из организаторов мероприятия Роман Шальнов, участник мотоклуба «Red & White Army MC Sakhalin». – Это клубы: «Red & White Army MC Sakhalin», «Wolf Skull MC Sakhalin», «Медведи Сахалина MCC», «Ronin RC», «Evil Dogs MCC Sakhalin», «Amigos MCC Sakhalin», «RaidoRune WMC Sakhalin». Что особенно важно – к нам прибыли наши товарищи из Охи.
Чтобы принять участие в открытии сезона, четверо мотоциклистов стартовали из самого северного города Сахалина утром 26 мая. Вечером следующего дня в Южно-Сахалинск въехали уже семь мотоциклов. По дороге к северянам присоединились байкеры из других районов области.
- Свой мотопробег мы посвятили памяти жителей Нефтегорска, которые погибли в результате землетрясения 28 мая 1995 года, - рассказал охинец Евгений Козик. 21 год назад он принимал участие в ликвидации последствий стихии. – Поэтому сегодня утром мы приехали на привокзальную площадь Южно-Сахалинска и возложили цветы к мемориалу жертвам этой трагедии.
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