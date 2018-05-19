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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 13:30 |
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Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков обсудили во время встречи в Южно-Сахалинске актуальные вопросы по сохранению водных биологических ресурсов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
На Сахалин делегация Росрыболовства прибыла, чтобы принять участие в конференции, посвященной искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Выбор места проведения мероприятия не случаен: Сахалинская область – лидер в стране по количеству лососевых рыбоводных заводов и объемам выпуска молоди красной рыбы.
В повестку мероприятия с участием представителей федеральных и региональных властей, научного сообщества и бизнеса включены доклады, посвященные вопросам искусственного воспроизводства и в других регионах Дальневосточного федерального округа.
- Конференция пройдет в преддверии лососевой путины, которая в последние годы не задается, - сказал губернатор Олег Кожемяко. – Очень важно, что в ходе мероприятия будут озвучены мнения и предложения островных рыбопромышленников, правительства Сахалинской области, направленные на снижение промышленного давления на водные биологические ресурсы и обеспечение дальнейшего успешного воспроизводства лососевых.
Губернатор отметил, что островные власти готовы оказывать необходимое содействие структурам Росрыболовства в работе по регулированию промысла, обеспечению пропуска производителей в реки.
- Наша задача – сохранить и преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах, - сказал Олег Кожемяко.
В свою очередь Илья Шестаков отметил, что на конференции будет представлен проект Стратегии развития искусственного воспроизводства в России до 2030 года.
– Поддержание запасов лососевых имеет ключевое значение, - заметил глава Росрыболовства. – Необходимо определиться, как мы будет далее управлять государственными рыбоводными заводами, как будет вестись строительство частных заводов. Здесь тоже надо посмотреть, обменяться мнениями, какая должна быть стратегия выбрана. Потому что в свое время здесь на Сахалине частные заводы строили. Но сегодня некоторые из них находятся в таком положении, что не могут заниматься изъятием выпущенных этими же заводами лососевых.
Конференция, посвященная искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, будет работать в Южно-Сахалинске 29-30 мая.
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