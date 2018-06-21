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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:08 |
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Власти Сахалина изучают возможности ускоренной доставки рыбопродукции в центральную часть страны
- Проект реализуется с 2012 года. Центр предоставляет комплексное транспортно-экспедиционное и сервисное обслуживание, находится в 67 километрах от московской кольцевой дороги, рядом расположены ключевые автотрассы и аэродром Ермолино. Есть железнодорожный терминал, который позволяет обрабатывать внушительный объём грузов, – сообщил представитель центра.
Площадь территории индустриального парка «Ворсино» - 1844 га. Только в обустройство инфраструктуры вложено около 5 млрд рублей – это дороги, освещение, инженерные коммуникации. На территории размещаются предприятия различной отраслевой направленности. Для инвесторов, реализующих здесь проекты, предусмотрены налоговые льготы, ускорен процесс таможенного оформления.
- Это один из самых передовых регионов страны по развитию промышленного производства, созданы привлекательные условия для инвесторов. Этот опыт будет всесторонне изучен и применён в Сахалинской области, – отметил Олег Кожемяко. - Мы заинтересованы в ускорении процесса доставки рыбы и морепродуктов в центральную часть России, и здесь готовы в этом помочь. Кроме этого на территории парка есть возможность для установки холодильных мощностей, это позволит решить вопросы с хранением продукции перед отправкой потребителям. Ещё одно достойное внимания предложение – разместить здесь цех по глубокой переработке рыбы.
- Сотрудничество всегда полезно. Мы сможем организовать прямые поставки рыбной продукции в наш регион, чтобы обеспечить торговые сети. Кроме того, рассматривается вопрос о размещении на территории парка новых предприятий. Это для нас означает приток инвестиций, появятся новые рабочие места, – подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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