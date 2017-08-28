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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 02 Сентября, 22:37 |
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Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
Режиссер Ким Ки Дук уже не в первый раз отправляет свои фильмы на кинофестиваль "Край света" на Сахалине. Автор хорошо известен сахалинской публике. На этот раз на международный кинофестиваль корейский мэтр привез для конкурсной программы картину "Сеть", рассказывающую о судьбе простого северокорейского рыбака (Рю Сын Бом), сообщает ИА Sakh.com.
Главный герой картины на своей лодке отправляется проверить рыбу в сетях, но снасти предательски наматываются на мотор, и он неожиданно ломается прямо посреди реки. Рю Сын Бома на его посудине течение относит через границу из КНДР в Республику Корею: по пути он еле избежал смерти, ведь военные обеих стран могли запросто пристрелить невольного перебежчика.
"Сеть" — кино о противостоянии человека с системами, так его охарактеризовал продюсер ленты Ким Сун Мо. Режиссер не стесняется жестко показывать не только Северную, но и Южную Корею — за поведение власть имущих людей в обоих странах можно показать высшую оценку по шкале синхронности. Устами главного героя автор отмечает, что именно такие люди не дают объединиться народу Страны утреней свежести.
Затуманенность мозга своих соседей, о которой в кино говорят государственные чиновники, чьё слово закон, касается скорее их самих, нежели обычных горожан. Всех северных корейцев, что показывает нам режиссер, невольно начинаешь воспринимать как мучеников — каждого из них "южный" следователь (Чхве Гви-хва) пытается выставить шпионом. Это показывает всю несовершенность цивилизованного мира.
Состояние рыбака охарактеризует песня российской группы Ария "Возьми мое сердце": он оказался оторван от семьи, одинок и готов сделать всё, чтобы вернуться на родину. Единственным человеком, который попытался поверить несостоявшемуся перебежчику, стал его охранник (Ли Вон-гын). Именно этот персонаж в глазах Ким Ки Дука представляет новую Корею: без гнева и с верой в людей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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