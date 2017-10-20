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Тяжеловесный груз для ОАО "Сахалинэнерго" доставили сахалинские железнодорожники
Для доставки тяжеловесного трансформатора от станции Электросталь Московской области до Сахалина потребовалась специальная платформа-транспортер грузоподъемностью до 120 тонн.
Учитывая жесткие сроки доставки в преддверии приближающейся зимы, железнодорожниками были предприняты необходимые меры по его скорейшему продвижению до порта Ванино, внеочередной накатке на паром и перемещению по острову. Таким образом, слаженная работа железнодорожников на всех этапах пути обеспечила своевременную доставку энергетического оборудования. В ближайшее время трансформатор будет установлен на одной из городских подстанций для повышения надежности энергообеспечения областного центра.
Это далеко не первая поставка крупногабаритных и тяжеловесных грузов для нужд энергетики о. Сахалин. Так, в апреле нынешнего года в порт Холмск через паромную переправу прибыла партия нестандартного груза для строительства ГРЭС-2 общим весом около 150 тонн. Железнодорожники не только в срок поставили сцеп из трех платформ до станции назначения, но и осуществили операцию по перегрузке техоборудования с платформ на автомобильные тралы.
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