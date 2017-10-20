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30 Октября 2017, 15:16 | Регион сегодня |

Курильские бизнесмены зовут японцев в бухту Измены

Представительную группу из 66 бизнесменов и чиновников, прибывшую на теплоходе "Этопирика" на Курилы, возглавляет советник Премьер-министра Японии Эйити Хасэгава

В порту Южно-Курильска гостей приветствовала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

 


 

Визит японской делегации проходит в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Они предусматривают в частности, ведение совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. В июне на Курилах побывала первая бизнес-миссия из Страны восходящего солнца. Ее участники ознакомились с работой нескольких десятков объектов транспорта, энергетики, туризма, торговли, рыболовства и медицины, провели серию встреч с российскими предпринимателями, в ходе которых обсуждались совместные проекты. Гости проявили интерес к сотрудничеству по широкому перечню направлений, предложенных властями Сахалинской области. Это марикультура, строительство ветродизельных электростанций, модернизация портовых сооружений, налаживание прямого паромного и авиационного сообщения между Южными Курилами и Японией, туризм, проекты в сфере экологии. Задача второй бизнес-миссии - рассмотрение более конкретных деталей совместных проектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области

По прибытии на Кунашир участники делегации разбились на пять тематических групп - сельское хозяйство, туризм, энергетика, окружающая среда и марикультура. Участники первой группы побывали на площадке в районе поселка Горячий Пляж, на которой можно возвести теплицу, а также изучили спрос  на овощную продукцию, посетив ряд торговых предприятий острова. Те, кого интересуют вопросы развития туризма, побывали на вулкане Головнина. Участники третьей группы посетили объекты энергетики. Это две дизельные, а также ветродизельная электростанции. На заводе по производству бетона и площадке твердых бытовых отходов побывали участники группы «Окружающая среда».

Развитие марикультуры – одно из приоритетных направлений сотрудничества. В состав именно этой тематической группы вошли Вера Щербина и Эйити Хасэгава. Ее участники побывали в бухтах на берегах Кунашира, где предлагается развернуть реализацию проектов по разведению ценных водных биологических ресурсов. Например, в бухте Космодемьянской предлагается возвести гидротехническое  сооружение и в защищенной от штормов акватории организовать выращивание в садках мидий и других моллюсков, а также трепанга. Можно в бухте возвести и рыбоперерабатывающий завод. Ресурс имеется. Местное предприятие ведет здесь лов наваги, корюшки. Есть возможности и для добычи лосося.

Бухта Серноводская отличается большими запасами морского гребешка. Условия для ценного моллюска здесь самые подходящие. Но разводить его здесь в садках не удастся из-за частых и сильных штормов. Поэтому предлагается другой способ – пастбищное выращивание. Он предполагает сбор молоди гребешка. После того как она подрастет в специально оборудованных бассейнах, ее необходимо будет вернуть в естественную среду обитания.

У бухты Измены – другая специфика. Здесь сосредоточены большие запасы ценных водорослей – анфельции и ламинарии. Местная компания, ведущая их добычу, возводит завод, который будет перерабатывать сырье, и предлагает японской стороне принять участие в проекте.

- Японская сторона очень серьезно подготовилась к визиту и мы услышали конкретные предложения по разведению тех или иных видов водных биологических ресурсов, - такую оценку дала Вера Щербина в ходе двустороннего совещания, на котором подводились итоги первого дня бизнес-миссии. – Мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией проектов в сфере марикультуры, которые требуют детальной проработки, в том числе и с наукой. Этим сейчас и будем заниматься. Что особенно важно, представители российской, и японской сторон понимают, в каком направлении мы идем, какие виды водных биологических ресурсов собираемся разводить. Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы, которая будет готовить возможные решения в сфере марикультуры.   

Фото Марины Божко.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Курилы  Кунашир  бизнес 


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