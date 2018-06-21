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На Сахалине готовятся к открытию два гектара новых теплиц
С ходом строительства нового тепличного комплекса на территории совхоза «Тепличный» ознакомился губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Он побывал в цехах с современным оборудованием по мойке и упаковке овощей.
- Сегодня совхоз «Тепличный» - крупнейший в регионе производитель картофеля и овощей. В его ассортименте не один десяток наименований, но основное производство – это, конечно, картофель, капуста, свекла, огурцы и томаты. По урожайности последних - мы абсолютные лидеры среди сельхозпредприятий области, - рассказал главный агроном «Тепличного» Павел Бутков.
В 2015 году в совхозе началась масштабная работа по модернизации производства. Сооружения, построенные еще в 70-х годах прошлого столетия, меняют на современные с искусственным досвечиванием. Первые два гектара таких теплиц уже введены в эксплуатацию и дают урожай. На очереди еще два.
- Правительство Сахалинской области поставило перед нами задачу - к концу следующего года ввести в эксплуатацию восемь гектаров новых теплиц. Буквально через две недели мы выполним половину плана. Это позволит в разы увеличить объёмы выращивания томатов и огурцов. Через два года мы полностью закроем потребность жителей региона в собственных овощах закрытого грунта, - добавил руководитель совхоза «Тепличный» Виктор Бутков.
Современные теплицы с системой искусственного досвечивания планируют строить также на островах Итуруп, Кунашир и Парамушир, чтобы население Курил не зависело от поставок.
- Реализация всех этих проектов на территории Сахалинской области позволит получать 7220 тонн тепличных овощей в год. Это существенный прорыв в развитии собственного производства. Каждый год «Тепличный» будет наращивать объёмы. Но наша цель - не только заполнить прилавки области своими огурцами и томатами, но и сделать их доступными. Руководство совхоза поддержало нас. Несмотря на приближающиеся новогодние праздники, цена тепличных овощей останется на прежнем уровне, - резюмировал Олег Кожемяко.
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