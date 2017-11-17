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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Ноября, 15:13 |
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На Шикотане, в Невельске и Холмске приведут госграницу в порядок
Речь идет об объектах в селе Малокурильском на острове Шикотан, а также в Невельске и Холмске. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, комментируя итоги состоявшегося заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
В частности, рассматривался вопрос о строительстве и реконструкции пунктов пропуска через Государственную границу. В своем вступительном слове Дмитрий Медведев отметил, что Правительство более четырех лет назад приступило к системной работе по кардинальному улучшению бизнес-климата на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, понимая, что без новых инвестиций, без современных рабочих мест невозможно обеспечить развитие Дальнего Востока и решить социальные и демографические проблемы. За это время удалось обеспечить ежегодный экономический рост, он превышает общероссийские темпы. По информации Минвостокразвития, за девять месяцев этого года рост инвестиций в основной капитал составил более 10 процентов, объемы строительства за истекшие десять месяцев текущего года выросли на 11 процентов, промышленное производство – на три процента, сельское хозяйство – около пяти. Суммарный объем заявленных инвестиций превышает 3,5 триллиона рублей, сообщили журналу "Дальневосочный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Цифра очень значительная, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Главное – добиться, чтобы все эти инвестиции были реализованы.
Сегодня существующие пункты пропуска через границу не отвечают тому, что происходит на Дальнем Востоке, отметил, комментируя итоги рассмотрения вопроса и принятые решения, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
- Дальний Восток развивается, создаются новые предприятия, требуются новые транспортные магистрали, - сказал он. - На сегодняшний день экспортные возможности обеспечиваются на 17 миллионов тонн грузов, а потенциал до 2020 года – около 70. Соответственно, надо тоже в несколько раз увеличить пропускные способности, построить новые пункты пропуска, реконструировать уже имеющиеся.
Полпред также поддержал предложение, которое сделал глава федерального министерства по развитию дальнего Востока Александр Галушка, - шире применять опыт, полученный в рамках «Свободного порта «Владивосток». Здесь пункт пропуска стал круглосуточным. Также сократилось количество проверяющих, введены нормативы прохождения для каждого вида транспорта.
- Для нас очень важно, чтобы был модернизирован пункт пропуска в селе Малокурильском на острове Шикотан, - сказал Олег Кожемяко. – Там строятся два мощных рыбоперерабатывающих предприятия. Им необходимо, чтобы не было простоев судов, пришедших с уловом. Поэтому возможны инвестиции в модернизацию пункта пропуска на Шикотане на основе государственно-частного партнерства. Также позволит улучшить работу портовой инфраструктуры модернизация аналогичных объектов в Холмске и Невельске.
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