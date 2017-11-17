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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Резидент Свободного порта Владивосток создаст плавающий завод по производству жира и муки из рыбы
Реализацией проекта стоимостью 886,7 млн рублей займется сахалинская компания «ПИК», подписавшая соглашение об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». При запуске плавзавода появится 40 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточного капитала" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Резидент планирует оснастить собственное судно морозильной установкой и линией, способной переработать 12 тонн продукции за час. При переработке рыбы, получаемой от поставщиков прямо в море, специальная установка будет автоматически разделять фракции: готовить и сушить муку, отделять жир от воды.
Плавающий завод способен будет выдавать 12,6 тысячи тонн рыбной муки в год, 8,6 тысячи тонн рыбного жира и 3,5 тысячи тонн свежемороженой скумбрии. При этом мука будет использоваться в основном в сельском хозяйстве и марикультуре, а рыбный жир поступать на фармпроизводства для дальнейшей переработки.
Готовую продукцию ООО «ПИК» планирует доставлять непосредственно до потребителя на территории Дальнего Востока, а также продавать в западные регионы России и страны АТР. В перспективе компания может начать производить корма для животных из рыбной муки собственного производства.
«По нашим планам, судно-обработчик должно выйти в море в начале 2019 года. В процессе деятельности собираемся пользоваться льготами по снижению страховых взносов, это достаточно эффективная мера поддержки. Серьезный эффект должно оказать отсутствие налога на имущество, – говорит генеральный директор ООО «ПИК» Александр Корнюх. – С оформлением документов у нас вообще не возникло трудностей: сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока выполнили свою работу достаточно оперативно и качественно».
На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 434 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций более 364 млрд рублей и перспективой создать около 36 000 новых рабочих мест.
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