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Дальневосточники внесли лепту в издание календаря с неизвестными ранее фотографиями Высоцкого
Общий тираж календарей, изготовленных творческим объединением "Ракурс" к приближающейся дате 80-летия кумира нескольких поколений, составил тысячу экземпляров, 150 из которых 29 декабря прилетели в островной регион, сообщает ИА Sakh.com.
— В 2015 году польская исследовательница творчества Высоцкого, основатель и бессменный руководитель единственного зарубежного музея поэта в Кошалине (Польша) пани Марлена Зимна отыскала канадскую серию фотографий, о существовании которых практически 40 лет никто не знал. Уникальные кадры были сделаны на звукозаписывающей студии Le Studio Morin Heights женой владельца студии Андре Перри, когда летом 1976 года Владимиром Высоцким записывалась первая зарубежная грампластинка, — рассказывает сахалинский поэт Константин Молчанов.
Марлена Зимна открыла миру более 200 цветных фотографий высокого качества, приобретенных впоследствии предпринимателем и исследователем творчества Высоцкого Вадимом Панютой, выпустившем в издательстве "Либрика" виниловый диск "Купола", в комплекте с которым впервые были обнародованы 50 кадров из уникального архива.
— На тираж нынешнего настольного календаря собирали всем миром. В него вошли 16 кадров из канадской съемки, сделанной Эль Брендис Перри. Помимо инициатора настоящего издания — творческого объединения "Ракурс", — на календаре несколько логотипов тех российских организаций, которые приняли активное участие в проекте. Островной регион представлен сахалинским отделением Союза художников России, — добавляет Константин Молчанов. При этом наш состав участников проекта включает еще и бардов, поэтов, других наших земляков — поклонников творчества Владимира Высоцкого.
Как и другие мероприятия начавшегося на Сахалине почти шесть лет назад социально-культурного проекта по увековечиванию памяти о Владимире Высоцком в Сахалинской области, выпуск календаря сахалинцы осуществили как некоммерческий проект, от участия в котором не предусматривается никакой финансовой выгоды — вся островная часть тиража будет вручена в качестве подарков на новогодние праздники и чуть позже — на праздновании 80-летия Высоцкого.
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