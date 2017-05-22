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31 Мая 2017, 10:37 | Регион сегодня |

Корсаков остро нуждается в новых очистных сооружениях

Строительство новых очистных сооружений, необходимых для отведения канализационных стоков, начнется уже в следующем году

Об этом было заявлено на встрече губернатора с жителями портового города. Олег Кожемяко побывал в Корсаковском районе с рабочей поездкой. Начал он ее с посещения села Озерское. Здесь он ознакомился с работой объектов социальной сферы - участковой больницы, школы, а также встретился с местными жителями, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Сахалинской области.

 

Общаясь с главой региона, селяне вспоминали прошлогодний визит губернатора в населенный пункт, какие просьбы были озвучены тогда, и как скоро они исполнились. 

- Мы просили отремонтировать нашу больницу, на учреждение нельзя было взглянуть без слез. Штукатурка осыпалась, а пожилые пациенты спотыкались о старый линолеум. Сейчас все иначе. В больнице появилось новое оборудование, аппараты УЗИ, ЭКГ, флюрограф. В чистых и комфортных палатах стало приятно поправлять свое здоровье. А еще нам построили новую большую игровую площадку, где собирается детвора. Очень заметные преобразования произошли на селе, - делится эмоциями одна из жительниц Озерска.

Однако по итогам встречи с жителями села обозначилась и проблема. С наступлением каникул озерской ребятне стало негде проводить время. В школе не будет работать летняя площадка. Причина - отсутствие собственной кухни для организации питания детей.

Решение проблемы было найдено на месте. Горячим питанием ребят сможет обеспечить рыболовецкий колхоз имени Кирова. Губернатор порекомендовал руководству школы не тянуть с организационными вопросами и начать формирование лагерных смен уже в ближайшие дни.

Неудовлетворительной Олег Кожемяко назвал работу по расчистке территорий села от брошенных домов, гаражей и ветхих строений.

- Поручения по решению данного вопроса я давал еще в прошлом году. Они не выполнены. При том, что всей необходимой техникой район обеспечен в полной мере. Беритесь за работу. До конца лета все территории села должны быть приведены в порядок. Это ваша прямая обязанность, - обратился губернатор к главе сельской администрации.

Находясь в Корсакове, губернатор проверил, как идет благоустройство сразу нескольких дворов. Работа ведется на пяти участках.  Обустраиваются тротуары, идет асфальтирование придомовых территорий. В каждом дворе главу региона встречают жители близлежащих домов. Обращаются с интересующими вопросами.

- Нас очень радует, что многие дворы Корсакова вошли в план благоустройства. Но сильно расстраивает, что, асфальтируя дворы, власти забывают про озеленение. Приходится самим обустраивать клумбы, сажать кустарники и цветы. Молодёжь на помощь приходит крайне редко. А нам, пожилым людям, эта работа уже в тягость, - делится переживаниями жительница Корсакова Елена Трофимова.

- Для того, чтобы молодежь участвовала, нужно ей чаще показывать свой пример. Организовать совместные субботники совсем не сложно. Дать возможность подросткам самим посадить деревья, цветы, чтобы они чувствовали себя соучастниками процесса благоустройства своих дворов, - отметил Олег Кожемяко.

Мария Сергеевна Речкина, в свою очередь, затронула общегородскую проблему.  Женщина переехала в портовый город 6 лет назад. Отмечает, как быстро меняется облик Корсакова в лучшую сторону. Но, сетует она, до сих пор не решена проблема хаотичных парковок на пешеходной зоне по улице «Советской».

- Как говорится, здесь не пройти не проехать, вся пешеходная зона заставлена автомобилями. Люди бросают машины. Мамам с колясками приходится маневрировать между ними. Срабатывают сигнализации. Покоя нет ни днем ни ночью, - жалуется Мария Сергеевна. Глава района Александр Рудаков обещает ускорить процесс решения данной проблемы. А именно - обратиться в местное отделение ГИБДД с рекомендацией по установке знаков, запрещающих проезд и парковку транспорта на данном участке улицы.

По окончании рабочей поездки в район в Доме культуры «Океан» Корсакова прошла встреча с населением. В зале собралось почти полутысячи человек. В ходе двухчасового разговора поднимались актуальные для муниципалитета вопросы. Такие как асфальтирование участка дороги Корсаков-Анива, замена водопроводных сетей в городе, получения тех или иных мер поддержки при приобретении жилья. Шквал аплодисментов в зале вызвал один из наболевших для района вопросов.

- Хотелось бы узнать, существует ли возможность строительства современных очистных сооружений в городе. Старые давно не справляются. Все пищевые бытовые отходы идут напрямую в море. А там рыба, моллюски, которые мы добываем, - обратился к губернатору молодой житель города Сергей Иванов.

- Вопросы экологической безопасности и сохранения водно-биологических ресурсов стоят у нас на особом контроле. А это невозможно без защиты акватории от загрязнения. В настоящее время уже готова и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство новых очистных сооружений, необходимых для отведения канализационных стоков. Работы разбиты на несколько этапов и начнутся уже в следующем году, -подчеркнул, завершая встречу с населением, губернатор области.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: экология  здравоохранение  жилье  очистные сооружения 


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