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На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
Первая партия коров прибыла на животноводческий комплекс в селе Троицком Анивского городского округа в конце мая 2018 года из Дании. Эту страну выбрали как одну из лучших в ветеринарном плане в Европе, там хорошее племенное стадо, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правителсьтве Сахалинской области.
- Состояние животных, которые прибыли в первой партии, отличное. Все успешно прошли карантин и исследования, которые требовала ветеринарная служба. Животные переведены в общее стадо, – прокомментировал исполнительный директор ООО «Грин Агро-Сахалин» Владимир Балухта. - Ввоз происходил при соблюдении всех необходимых ветеринарных требований, по прибытии были проведены необходимые общие клинические и документарные досмотры под контролем специалистов пограничной службы и управления Россельхознадзора.
Наращивать поголовье на ферме в Троицком постепенно планируют до 1 900 голов дойного стада. Сейчас на комплексе вместе с 222 особями, прибывшими в феврале из Приморского края, более 785 голов. Уже отелились 122 животных.
- Голштинская порода – самая распространённая в мире, самая лучшая молочная порода, – рассказал директор департамента животноводства ООО «Грин Агро-Сахалин» Артём Гилевич. - На комплексе современное оборудование, корма – замечательные, обращаемся мы с ними – лучше не бывает. Адаптация животных к условиям проходит быстро. Все особи стельные. Большая часть прибывших в этих двух партиях нетелей из Дании принесёт потомство до конца года. Затем они начнут давать молоко.
Напомним, ООО «Грин Агро-Сахалин» – резидент территории опережающего социально-экономического развития «Южная» – возводит на юге Сахалина современный животноводческий комплекс. Обустроены фундаменты всех зданий животноводческого комплекса, идет монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей и технологического оборудования, сетей инженерной инфраструктуры площадки.
Недавно компания начала реализацию молока в переработку. Около 12 тонн сырья еженедельно поставляют на одно из молокоперерабатывающих предприятий региона. Вскоре предприятие будет готово приступить к выпуску брендированной продукции - «Грин Агро-Сахалин» планирует построить свой завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Это будет производство с самым высоким уровнем автоматизации. Как отмечают эксперты, коровы, содержащиеся в этом хозяйстве, дают молоко с лучшими в островном регионе показателями качества. В сутки надои составляют более 25 килограммов на фуражную корову.
По информации министерства сельского хозяйства Сахалинской области в настоящее время, в сутки от одной фуражной коровы в сельхозпредприятиях региона надаивают в среднем 19,6 кг молока (+2 кг к уровню прошлого года). Животноводы крупных островных предприятий ожидают, что от одной фуражной коровы будет получено за год более 6 000 кг молока – 104 % к уровню 2017 года (было 5 876 кг).
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