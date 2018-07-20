Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 31 Июля, 19:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 910 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
31.07 |
В Комсомольске-на-Амуре открылся краевой бизнес-инкубатор
31.07 |
На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
31.07 |
На Дальнем Востоке в сентябре завершится процесс интеграции двух филиалов банка "Открытие"
31.07 |
Первый блок парома ледового класса для Сахалина вышел на свет
31.07 |
На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
31 Июля 2018, 18:19 | Регион сегодня

На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании

394 нетели голштинской породы доставили в Южно-Сахалинск для резидента территории опережающего развития "Южная" – ООО "Грин Агро-Сахалин". Скот завезён двумя рейсами на грузовых самолётах.

 

Первая партия коров прибыла на животноводческий комплекс в селе Троицком Анивского городского округа в конце мая 2018 года из Дании. Эту страну выбрали как одну из лучших в ветеринарном плане в Европе, там хорошее племенное стадо, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правителсьтве Сахалинской области.  

- Состояние животных, которые прибыли в первой партии, отличное. Все успешно прошли карантин и исследования, которые требовала ветеринарная служба. Животные переведены в общее стадо, – прокомментировал исполнительный директор ООО «Грин Агро-Сахалин» Владимир Балухта. - Ввоз происходил при соблюдении всех необходимых ветеринарных требований, по прибытии были проведены необходимые общие клинические и документарные досмотры под контролем специалистов пограничной службы и управления Россельхознадзора.

Наращивать поголовье на ферме в Троицком постепенно планируют до 1 900 голов дойного стада. Сейчас на комплексе вместе с 222 особями, прибывшими в феврале из Приморского края, более 785 голов. Уже отелились 122 животных.

- Голштинская порода – самая распространённая в мире, самая лучшая молочная порода, – рассказал директор департамента животноводства ООО «Грин Агро-Сахалин» Артём Гилевич. - На комплексе современное оборудование, корма – замечательные, обращаемся мы с ними – лучше не бывает. Адаптация животных к условиям проходит быстро. Все особи стельные. Большая часть прибывших в этих двух партиях нетелей из Дании принесёт потомство до конца года. Затем они начнут давать молоко.

Напомним, ООО «Грин Агро-Сахалин» – резидент территории опережающего социально-экономического развития «Южная» – возводит на юге Сахалина современный животноводческий комплекс. Обустроены фундаменты всех зданий животноводческого комплекса, идет монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей и технологического оборудования, сетей инженерной инфраструктуры площадки.

Недавно компания начала реализацию молока в переработку. Около 12 тонн сырья еженедельно поставляют на одно из молокоперерабатывающих предприятий региона. Вскоре предприятие будет готово приступить к выпуску брендированной продукции - «Грин Агро-Сахалин» планирует построить свой завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Это будет производство с самым высоким уровнем автоматизации. Как отмечают эксперты, коровы, содержащиеся в этом хозяйстве, дают молоко с лучшими в островном регионе показателями качества. В сутки надои составляют более 25 килограммов на фуражную корову. 

По информации министерства сельского хозяйства Сахалинской области в настоящее время, в сутки от одной фуражной коровы в сельхозпредприятиях региона надаивают в среднем 19,6 кг молока (+2 кг к уровню прошлого года). Животноводы крупных островных предприятий ожидают, что от одной фуражной коровы будет получено за год более 6 000 кг молока – 104 % к уровню 2017 года (было 5 876 кг).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Грин Агро-Сахалин  Сахалин 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика