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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Октября, 16:14 |
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В экономике Сахалинской области возрастет доля сектора, не связанного с добычей нефти и газа
Представленный Документ, представленный на заседании правительства островного региона под руководством губернатора Олега Кожемяко, разработан на основе параметров, предусмотренных соответствующими документами федерального уровня. Учтены ориентиры и приоритеты, установленные стратегией развития Сахалинской области до 2025 года.
- В регионе сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей, - доложил исполняющий обязанности министра экономического развития Сергей Карпенко. – Для повышения конкурентоспособности Сахалина и Курил создано акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области». Оно является связующим звеном между властью и бизнесом, осуществляет финансирование инвестиционных начинаний, взаимодействует с различными организациями, федеральными институтами развития и частными инвесторами. В настоящее время одобрено финансирование через корпорацию четырех проектов. Это свиноводческий комплекс в селе Таранай Анивского района, два животноводческих комплекса с поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностями по переработке молока, угольный конвейер и реконструкция порта Шахтерск, а также мини-завод по производству сжиженного природного газа.
В регионе созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - «Южная» и «Горный воздух». Статус «резидент» в рамках первой ТОСЭР получили три компании, второй – две. Часть заявок находится на рассмотрении в акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока». По всем заявленным резидентами проектам началось строительство объектов. Заявка на создание ТОСЭР «Курилы» находится на рассмотрении в Минвостокразвития России.
Порт Корсаков недавно получил статус свободного. Он станет ядром для проектов в рыбной отрасли. В перспективе правовой режим свободного порта планируется распространить на территорию других муниципальных образований, на территории которых расположены морские порты: Невельск, Холмск, Углегорск, Шахтерск и Поронайск. В области будет создан полноценный рыбный кластер для дальнейшего развития переработки водных биологических ресурсов и выпуска продукции. Создание ТОСЭР и реализация режима свободного порта позволит снизить зависимость островного региона от импорта продукции, сформировать благоприятные условия для развития международного всесезонного центра спорта и туризма, сделать шаг к диверсификации нефтегазовых доходов, направляя их на развитие наиболее перспективных отраслей.
Продолжает свою работу «Сахалинское ипотечное агентство». В настоящее время все муниципальные образования подали заявки на строительство для сдачи в наем более 1500 квартир общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. Агентство активно работает с жилищно-строительными кооперативами (ЖСК). Сегодня в очереди только в Южно-Сахалинске стоят свыше 2500 семей. В настоящее время ведется строительство 300-квартирного жилого дома для ЖСК «Второй» и 143-квартирного жилого дома для ЖСК «Первый». ЖСК «Третий» и ЖСК «Анива» осуществляют подбор земельного участка. Ведется работа по развитию индивидуального жилищного строительства.
В целях повышения инвестиционной привлекательности региона изменяется подход к работе с инвесторами. В частности, «Корпорации развития Сахалинской области» обеспечивает доступность денежных средств под пять процентов годовых. Система преференций для инвесторов предусматривает обнуление налоговой ставки на прибыль, имущество и землю в течение пяти лет после ввода объектов в эксплуатацию. В регионе внедрена практика предоставления земельных участков для масштабных проектов без проведения торгов.
- В результате реализации всех наших начинаний к 2019 году доля валового регионального продукта, не связанная с добычей нефти и газа, увеличится на 11,6 процента по сравнению с 2015 годом, и составит 48,2 процента, - заключил Сергей Карпенко. – При этом объем валовой добавленной стоимости, сформированной в ненефтегазовом секторе, к этому сроку составит более 428 миллиардов рублей. Рост по отношению к 2015 году - на 39,2 процента.
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