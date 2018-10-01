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31 Октября 2016, 08:10 | Регион сегодня

В экономике Сахалинской области возрастет доля сектора, не связанного с добычей нефти и газа

Прогноз социально-экономического развития островного региона на 2017-2019 годы рассмотрели на заседании правительства Сахалинской области

Представленный Документ, представленный на заседании правительства островного региона под руководством губернатора Олега Кожемяко, разработан на основе параметров, предусмотренных соответствующими документами федерального уровня. Учтены ориентиры и приоритеты, установленные стратегией развития Сахалинской области до 2025 года.

- В регионе сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей, - доложил исполняющий обязанности министра экономического развития Сергей Карпенко. – Для повышения конкурентоспособности Сахалина и Курил создано акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области». Оно является связующим звеном между властью и бизнесом, осуществляет финансирование инвестиционных начинаний, взаимодействует с различными организациями, федеральными институтами развития и частными инвесторами. В настоящее время одобрено финансирование через корпорацию четырех проектов. Это свиноводческий комплекс в селе Таранай Анивского района, два животноводческих комплекса с поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностями по переработке молока, угольный конвейер и реконструкция порта Шахтерск, а также мини-завод по производству сжиженного природного газа.

В регионе созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - «Южная» и «Горный воздух». Статус «резидент» в рамках первой ТОСЭР получили три компании, второй – две. Часть заявок находится на рассмотрении в акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока». По всем заявленным резидентами проектам началось строительство объектов. Заявка на создание ТОСЭР «Курилы» находится на рассмотрении в Минвостокразвития России.

Порт Корсаков недавно получил статус свободного. Он станет ядром для проектов в рыбной отрасли. В перспективе правовой режим свободного порта планируется распространить на территорию других муниципальных образований, на территории которых расположены морские порты: Невельск, Холмск, Углегорск, Шахтерск и Поронайск. В области будет создан полноценный рыбный кластер для дальнейшего развития переработки водных биологических ресурсов и выпуска продукции. Создание ТОСЭР и реализация режима свободного порта позволит снизить зависимость островного региона от импорта продукции, сформировать благоприятные условия для развития международного всесезонного центра спорта и туризма, сделать шаг к диверсификации нефтегазовых доходов, направляя их на развитие наиболее перспективных отраслей.

Продолжает свою работу «Сахалинское ипотечное агентство». В настоящее время все муниципальные образования подали заявки на строительство для сдачи в наем более 1500 квартир общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. Агентство активно работает с жилищно-строительными кооперативами (ЖСК). Сегодня в очереди только в Южно-Сахалинске стоят свыше 2500 семей. В настоящее время ведется строительство 300-квартирного жилого дома для ЖСК «Второй» и 143-квартирного жилого дома для ЖСК «Первый». ЖСК «Третий» и ЖСК «Анива» осуществляют подбор земельного участка. Ведется работа по развитию индивидуального жилищного строительства.

В целях повышения инвестиционной привлекательности региона изменяется подход к работе с инвесторами. В частности, «Корпорации развития Сахалинской области» обеспечивает доступность денежных средств под пять процентов годовых. Система преференций для инвесторов предусматривает обнуление налоговой ставки на прибыль, имущество и землю в течение пяти лет после ввода объектов в эксплуатацию. В регионе внедрена практика предоставления земельных участков для масштабных проектов без проведения торгов.

- В результате реализации всех наших начинаний к 2019 году доля валового регионального продукта, не связанная с добычей нефти и газа, увеличится на 11,6 процента по сравнению с 2015 годом, и составит 48,2 процента, - заключил Сергей Карпенко. – При этом объем валовой добавленной стоимости, сформированной в ненефтегазовом секторе, к этому сроку составит более 428 миллиардов рублей. Рост по отношению к 2015 году - на 39,2 процента.   

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: экономика  инвестиции 


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