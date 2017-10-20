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31 Октября 2017, 16:51 | Регион сегодня

Вторая японская бизнес-миссия на Курилах изучила детали проектов для сотрудничества

Японская сторона предлагает эффективные технологии строительства теплиц и их эксплуатации.

Высокую оценку результатам визита дали губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и возглавлявший делегацию советник Премьер-Министра Японии Эиити Хасэгава. За несколько дней группа из 66 бизнесменов и чиновников из Страны восходящего солнца посетила три российских острова – Кунашир, Итуруп и Шикотан. Состоялся ряд встреч с российскими предпринимателями, представителями органов власти, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

 

 

Напомним, визит делегации из соседней страны состоялся в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч Президента России Владимира Путина и Премьер-Министра Японии Синдзо Абэ.  Они предусматривают, в частности, ведение совместной хозяйственной деятельности на Курилах. В июне на островах побывала первая бизнес-миссия, которая должна была определить перспективные направления сотрудничества. Гости проявили интерес к инициативам, которые выдвинули сахалинские власти, сделали ряд встречных предложений.

В результате сегодня в повестке дня – совместная работа в сфере марикультуры, сельского хозяйства, энергетики, туризма и охраны окружающей среды. Задача второй бизнес-миссии, прибывшей на российскую территорию 27 октября, - изучение конкретных деталей проектов сотрудничества.

За несколько дней сторонам удалось добиться существенных результатов. Например, российские рыбопромышленники, работающие на островах, готовы к созданию совместного предприятия по выращиванию ценных водных биологических ресурсов. Японская сторона также проявила большой интерес к организации пеших туристических маршрутов по островам, созданию кемпингов.

- У многих граждан нашей страны есть большое желание побывать на Курилах, - сказал представитель ассоциации туристических компаний Иито Южи. – Хотелось бы помочь им в реализации этого желания и организовать первый тур летом следующего года.

По словам Иито Южи, японцев привлекают на Курилах природные достопримечательности – богатая растительность, горячие источники, красивые пейзажи.

Еще одно перспективное начинание – в сфере сельского хозяйства. Курильские предприниматели намерены наладить выращивание овощей. В свою очередь японская сторона предлагает эффективные технологии строительства теплиц и их эксплуатации.

В ходе состоявшихся встреч затрагивался вопрос использования ветродизельных электростанций, а также очень актуальная для отдаленных островов тема утилизации твердых бытовых отходов. 

- Мы договорились, что руководители рабочих групп по каждому направлению начнут вырабатывать единые подходы, готовить технико-экономическое обоснование по конкретным проектам, - сказал Олег Кожемяко. – На следующей встрече, которая должна состояться через несколько месяцев, контуры будущих проектов будут более четко обрисованы. Я думаю, что в 2018 год будет посвящен проектированию. А в 2019-ом часть наших совместных начинаний будет реализована.

- Я очень удовлетворен, - поделился оценкой совместной работы Эиити Хасэгава. – На этот раз в состав японской делегации вошли многие представители бизнеса, которые будут действительно заниматься намеченными проектами. Мы смогли провести очень конструктивный обмен мнениями, услышали позитивные отзывы от островитян. И сейчас готовы продвинуться к реализации технико-экономического обоснования наших проектов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Шикотан  Курилы  Кунашир  Итуруп 


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