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Среда| 31 Октября, 18:36 |
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На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
Российская сторона предложила японской стороне рассмотреть возможность создания на Сахалине туристического кластера. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам рабочей встречи с Министром по вопросам экономического сотрудничества с Россией Хиросиго Сэко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Реакция японской стороны была позитивной. Компания «Роза Хутор» вышла с предложением создать полномасштабный туристический кластер на Камчатке. Мне кажется, что можно такой проект совместно с Японией делать на приграничных территориях. К Сахалину интерес со стороны японцев есть. Они видят определенный туристический потенциал», - сообщил Юрий Трутнев.
Напомним, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев находится в Японии с рабочим визитом. В российскую делегацию также вошли заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, заместитель генерального директора ПАО «Россети» Сергей Сергеев, специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере энергетики Сергей Шматко и другие. В мероприятиях принимает участие Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Японии Михаил Галузин.
В первый день визита прошли встречи с директором Японского банка для международного сотрудничества «Джейбик» (JBIC) Тадаси Маэда, президентом компании «Токио Роуп Интернешнл» (Tokyo Rope International) Кадзунори Сато. Также в Токио прошло открытие зарубежного представительства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в японском Университете Токай.
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