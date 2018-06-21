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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:37 |
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Хабаровский край стремится к новой экономике
Краевой бюджет выделяет деньги на «упаковку» проектов, без которой невозможно выиграть гранты на российских конкурсах содействия предприятиям, внедряющим разработки отечественных ученых. Формирование кадрового потенциала ведется на нескольких направлениях. Молодые управленцы проходят обучение по специальности «Инновационный менеджмент» в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров. Хороший эффект дают обучающие стажировки на действующих инновационных предприятиях в Томске, «Школа инновационных менеджеров», действующая при организованном региональными властями «Дальневосточном агентстве содействия инновациям», выпустила уже несколько сотен специалистов.
В Хабаровском крае сформирована начальная инновационная инфраструктура, представленная четырьмя офисами коммерциализации при ведущих вузах края, двумя студенческими бизнес-инкубаторами, автономной некоммерческой организацией ДАСИ, осуществляющей оказание всего комплекса услуг, от помощи в патентовании до обучения и венчурного финансирования.
По его заказу ДальНИИ Рынка разработана и вскоре будет представлена для утверждения главой региона целевая программа «Научно-техническое и инновационное развитие Хабаровского края на период 2011-2015 годов». По прогнозам разработчиков, к 2015 году объемы производства инновационной продукции вырастут более чем в 4 раза, Хабаровский край приблизится по показателям технологичности производств и сервиса к уровню передовых стран и регионов. При этом в авангарде процесса должен оказаться малый и средний бизнес.
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