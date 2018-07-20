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09 Сентября 2011, 23:44 | Тема номера
В Хабаровском крае желающим организовать свое производство власти предлагают максимальную поддержку
Региональные власти предоставляют потенциальным инвесторам аналитическую информацию о наиболее подходящих для их идей производственных площадках, наличии и качестве транспортной инфраструктуры, возможности привлечения трудовых ресурсов, потенциале межзаводской кооперации, о краевых налоговых льготах, предусмотренных для инвесторов. Немалая часть поддержки реализуется в индивидуальном порядке, в зависимости от потребностей инвестора.
Благодаря такому подходу значительно сокращаются сроки воплощения идей. Так, руководство российского автогиганта «КамАЗ» проявило интерес к проекту сборки автомобилей в Хабаровске в 2009 году, а уже в 2010-м с конвейера нового сборочного производства сошел первый грузовик. Первый заместитель председателя правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор ЧУДОВ рассказал «ДК», что скорость, с которой сегодня действуют инвесторы при организации новых предприятий в крае, объясняется их собственной высокой заинтересованностью в начале работы, а также рядом мер предметной и институциональной поддержки, оказываемой правительством края.
Реализация промышленной политики в машиностроительном комплексе края позволит получить к 2025 году, по сути, новую промышленность, выпускающую современную конкурентную продукцию, которая пользуется повышенным спросом на рынках профильных товаров в России и за рубежом. К этому времени прирост добавленной стоимости на предприятиях отрасли в крае должен составить не менее 18 млрд рублей, число занятых в высокотехнологичном машиностроении вырастет более чем на 5 тысяч человек.
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