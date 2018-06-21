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Воскресенье| 08 Июля, 23:11 |
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Крутой поворот Колымы
При том, что на сегодняшний день Магаданская область считается регионом с избыточными энергомощностями, эту стройку региональная власть все годы всячески отстаивала. И когда в начале рыночных перемен уже казалось, что на ней будет поставлен крест, и в последние годы, когда перспектива развития Колымы приобрела понятные структурные очертания.
Стратегия развития Магаданской области до 2025 г. предусматривает пять зон опережающего развития: западная, восточная, северная, южная и магаданская. Соответственно разработаны схема и программа перспективного развития электроэнергетики Магаданской области на 2011-2015 годы. Приоритеты развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, предусмотренные в этих документах, нацелены на то, чтобы в среднесрочной перспективе в регионе был удовлетворен спрос на электрическую и тепловую энергию, а сама отрасль стала привлекательной для инвесторов. Самодостаточность региона и высокую надежность энергосистемы должны обеспечить глубокая модернизация объектов генерации и сетей и строительство новых. Усть-Среднеканская ГЭС в новой системе энергетических координат Магаданской области занимает ведущее место.
В программе социально-экономического развития Магаданской области важнейшим инвестиционным проектом среди намеченных к разработке месторождений является Наталкинское золоторудное месторождение, по запасам золота, которое относится к разряду крупнейших в стране. Ввод в эксплуатацию рудника им. Матросова запланирован на 2012 год. Источником генерации будет являться пусковой комплекс Усть-Среднеканской ГЭС.
Досье «ДК»
Усть-Среднеканская ГЭС, возводимая на реке Колыма, является второй в каскаде Колымских ГЭС и расположена в 9 километрах от устья реки Среднекан, впадающей в Колыму. Ее строительство начато в 1991 году. Проектно-сметная документация разработана институтом «Ленгидропроект». Установленная мощность станции 570 МВт (4 гидроагрегата мощностью по 142,5 МВт).
В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РусГидро» ввод первого пускового комплекса ГЭС мощностью 169 МВт запланирован на IV квартал 2012 года. Пусковой комплекс включает в себя возведение гидротехнических сооружений станции до отметки 260,0 м (уровень нижнего бьефа 231-234 м, в зависимости от гидрологической обстановки на Колыме) и ввод в работу двух радиально-осевых гидроагрегатов с временными рабочими колёсами.
Затопление котлована и перекрытие Колымы – эпохальное событие в жизни новой плотины. Оно говорит о том, что замаячил финиш крупнейшей стройки Магаданской области. Об уникальной операции стоит сказать отдельно. Представьте себе: еще вчера все основные бетонные сооружения находились на суше, а сегодня они наполовину находятся в воде. Бетон, из которого выливались блоки, особой марки, способный выдерживать агрессивную водную среду на протяжении десятилетий.
Перед затоплением строительного котлована были подготовлены все бетонные конструктивы гидротехнических сооружений (ГТС), проверено всё гидромеханическое оборудование (затворы и технологические краны), насосные станции водоотлива. С площадки затопления были демонтированы башенные краны и подкрановые пути. От русла Колымы строительный котлован отделяли продольная, верховая, низовая и низководная перемычки. Разбор низовой закончился еще в июне. После подписания акта готовности к затоплению двумя экскаваторами был сделан проран на низководной перемычке, и вода за несколько часов заполнила строительный котлован. Оставшиеся перемычки были разобраны до конца августа, к перекрытию основного русла Колымы все было подготовлено.
Второй этап – перекрытие реки. Для этой цели на левом берегу было налажено производство бетонных кубов, шло накопление грунтов для отсыпки плотины. Грунты добывают рядом со строительной площадкой в карьерах, большинство из которых попадает в зону затопления. В итоге сооружения ГЭС будут включать в себя каменно-земляную плотину, а также водосбросную, станционную и глухую бетонные плотины и здание ГЭС приплотинного типа. Общая длина напорного фронта составит около 2,5 километров. Усть-Среднеканское водохранилище будет иметь площадь 265 км², полный и полезный объём 5,4 и 2,6 км³. При этом в зону затопления не попадает ни один населённый пункт.
После перекрытия реки пройдет год, прежде чем будут запущены в работу два агрегата. Тут само собой возникает вопрос – почему нельзя это два события объединить в одно?
– Для того чтобы запустить агрегат, необходимо набрать определенный объем воды в водохранилище, – рассказал главный инженер ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» А. Е. ФЕДОРОВ. – Осенний паводок мы пропустим через бетонное сооружение водосбросной плотины, а вот весенний начнем накапливать. К этому времени мы должны будем отсыпать плотину до проектных отметок. В четвертом квартале 2012 года, когда объем водохранилища дойдет до 254-й отметки, будет произведен пуск двух агрегатов.
Основными потребителями электроэнергии, вырабатываемой Усть-Среднеканской ГЭС, станут горнодобывающие и перерабатывающие предприятия на месторождениях Тенькинского, Омсукчанского и Среднеканского районов.
Помимо самой гидроэлектростанции ключевым инфраструктурным проектом в сфере энергетики Магаданской области является и строительство трех линий электропередачи для обеспечения электроэнергией потребителей горнодобывающей отрасли. Это ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС-Дукат» с подстанцией 220 кВ «Дукат»; «Оротукан – Магадан» с подстанциями 220 кВ «Оротукан», «Палатка», «Центральная»; ВЛ 110 кВ «Центральная – Сокол – Палатка».
«Сегодня строительство и модернизация сетевой инфраструктуры становятся важнейшей задачей отрасли, – говорит губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ. – Это позволит устранить сетевые ограничения и даст возможность более эффективно использовать существующие и создаваемые генерирующие мощности. В Магаданской области начаты масштабные проекты по развитию горных производств: став основными потребителями электроэнергии они в свою очередь должны оказать существенное влияние на размер энерготарифов. Их снижение – одно из ключевых условий дальнейшего развития и конкурентоспособности региональной экономики, открывающее возможности для организации не только добывающих, но и перерабатывающих производств».
При этом строительство новых объектов энергообеспечения и модернизация существующих будут вестись с учетом современных требований энергоэффективности. По словам председателя комитета экономики региональной администрации Ирины ПЕНЬЕВСКОЙ, в результате реализации ряда проектов в энергетической отрасли к 2025 году объем потребленной отраслями экономики Магаданской области электроэнергии должен составить 12 кВт в час на 1 тыс. рублей ВРП, что в 5 раз меньше значения 2005 года.
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